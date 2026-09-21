افتتاح مركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ"ديور" في دبي الجنوب

دبي في 21 سبتمبر/ وام/ شهدت دبي الجنوب، الافتتاح الرسمي لمركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ"ديور" Dior في الشرق الأوسط، في منطقة "إي.زي.دبي" اللوجستية، في خطوة تعزز مكانة المنطقة كوجهة مُفضّلة لكبرى الشركات العالمية الباحثة عن حلول متقدّمة في قطاعي الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد في دبي.

حضر حفل الافتتاح سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ونبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، ومحسن أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة "إي.زي.دبي" اللوجستية في دبي الجنوب، وبيير دو ميغريه، رئيس "ديور" Dior في الشرق الأوسط، وآن بورد، المديرة العالمية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لدى "ديور- Dior"، وإيمريك جوسين، رئيس سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط لدى "ديور - Dior"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويمتد المركز على مساحة 7,200 متر مربع موزّعة على طابقين، وقد تمّ إنشاؤه لدعم عمليات "ديور- Dior" في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ويتولى المركز إدارة المخزون، وتجهيز الطلبات وإعادة تزويد متاجر العلامة بالمنتجات، إلى جانب دعم أنشطة التجارة الإلكترونية المتنامية لـ"ديور- Dior" في دولة الإمارات.

ومن خلال تمركز المخزون على مقربة من الأسواق الإقليمية، يُسهم مركز التوزيع الإقليمي الجديد في تعزيز توافر المنتجات وتسريع عمليات إعادة تزويد شبكة متاجر "ديور- Dior"، بما يُتيح استجابة أسرع لطلب العملاء ويضمن تجربة أكثر سلاسة واتساقاً.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، إن انضمام علامة عالمية مرموقة إلى المنظومة اللوجستية المتنامية لدبي الجنوب، واختيارها لدبي مقراً لمركزها الإقليمي يؤكد الثقة التي توليها الشركات العالمية للإمارة بوصفها قاعدة إستراتيجية لعملياتها في المنطقة، مؤكدا حرص دبي الجنوب على توفير بيئة متكاملة وفعالة تساعد الشركات على تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، والوصول إلى الأسواق الرئيسية، ودعم نمو أعمالها على المدى الطويل.

وصُمّم المركز مع وضع الاستدامة في صميم عملياته، وقد حصل على التصنيف الذهبي لشهادة LEED، وتعمل فرق المنشأة وسلاسل التوريد لدى "ديور- Dior" على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحدّ من الأثر البيئي للأنشطة اللوجستية، بما في ذلك تحسين تدفّقات النقل، والاستغناء عن المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام في عمليات التغليف، وزيادة الاعتماد على الشحن البحري كلّما أمكن.