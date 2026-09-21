لاعبون: بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو منصة لاكتساب الخبرات وبناء الشخصية

أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام/ أكد عدد من لاعبي الجوجيتسو المشاركين في بطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرتهم الرياضية، لما توفره من فرص للاحتكاك واكتساب الخبرات وصقل المهارات، مشيرين إلى أن ممارسة اللعبة أسهمت في تعزيز قدراتهم البدنية والنفسية، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب ترسيخ قيم المثابرة والانضباط وانعكاساتها الإيجابية على حياتهم اليومية.

وأوضحوا أن البطولة تشكل منصة لتطوير المواهب وتحفيز اللاعبين على مواصلة التدريب والمنافسة، بما يسهم في الارتقاء بمستوياتهم الفنية والبدنية، ويعزز ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف الفئات العمرية.

وأعرب محمد السويدي، لاعب نادي شباب الأهلي "11 عاماً"، عن فخره بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة، موجهاً الشكر إلى نادي شباب الأهلي على ما يقدمه له من دعم وتشجيع أسهما في تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، أعرب شيخان غازي، لاعب نادي الوصل، عن سعادته بإحراز المركز الأول، موضحاً أنه حسم النزال الأول بالإخضاع، قبل أن يفوز في النزال الثاني بالنقاط، مؤكداً أن ممارسة رياضة الجوجيتسو أسهمت في تعزيز قوته البدنية والنفسية وزيادة ثقته بقدراته.

من جهتها، قالت فاطمة محمد، لاعبة نادي الجزيرة، إنها تشعر بالفخر والسعادة بعد تتويجها بالمركز الأول، مؤكدة أن رياضة الجوجيتسو كان لها أثر إيجابي في حياتها، وأسهمت في تعزيز روح المثابرة لديها واكتساب العديد من القيم والصفات الرياضية، إلى جانب توثيق ارتباطها باللعبة.

بدوره، أعرب محمد غازي، لاعب نادي الوصل، عن اعتزازه بالفوز بالمركز الأول في بطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، مشيراً إلى قوة المنافسات والمستوى الفني المتميز الذي قدمه اللاعبون المشاركون.

وأضاف أن ممارسة الجوجيتسو أسهمت في بناء قدراته البدنية وتطوير مستواه الرياضي، فضلاً عن انعكاساتها الإيجابية على تحصيله الدراسي وبرامجه التدريبية في صالة الألعاب الرياضية، مؤكداً حرصه على مواصلة التدريب والعمل المستمر لتطوير مهاراته.

من جهته، أعرب ناصر محمد سيف عن سعادته بالفوز في الدور نصف النهائي والتأهل إلى المباراة النهائية، قبل التتويج بالميدالية الذهبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للالتزام بالتدريب والعمل المتواصل.

وأشار إلى أن تجربته مع رياضة الجوجيتسو أسهمت في تطوير قدراته وتعزيز ثقته بنفسه، وأكسبته مهارات تساعده على مواجهة التحديات والتعامل معها في مختلف جوانب حياته اليومية.