جمعية أم المؤمنين بعجمان تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية وإسهاماتها

عجمان في 21 سبتمبر/ وام/ برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة "جمعية أم المؤمنين"، نظّمت الجمعية ملتقى بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، احتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية وإسهاماتها في مسيرة التنمية الوطنية، ولتسليط الضوء على دورها في بناء المجتمع وصناعة المستقبل.

حضر الملتقى، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، والشيخة عزة بنت راشد النعيمي، وعدد من أصحاب السعادة والحضور، وبمشاركة مجموعة من الطالبات.

وتضمّن الملتقى حواراً تفاعلياً جمع معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بمجموعة من الطالبات، تناول مسيرتها في التعليم والعمل والقيادة، وأبرز التجارب والمحطات التي أسهمت في تشكيل مسيرتها.

وأتاحت الجلسة للطالبات فرصة طرح الأسئلة والاستفادة من خبراتها وتجاربها، بما يعزز ثقتهن بقدراتهن، ويدعم طموحاتهن نحو القيادة والتميز والإنجاز.

وعكس الملتقى اهتمام جمعية أم المؤمنين بتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم طاقات الفتيات، وإعداد جيل من القيادات الشابة القادرات على مواصلة مسيرة العطاء والتميز، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تمكين المرأة والاستثمار في الأجيال القادمة.

وأكد الملتقى، أهمية مواصلة دعم المرأة الإماراتية وتمكينها، وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية، فيما وجه القائمون على الملتقى الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين والمساهمين في إنجاح فعالياته، وإلى بنات الإمارات، قائدات المستقبل وصانعات الأثر.