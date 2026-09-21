"جمعية الصحفيين" تنظم محاضرة "إماراتية استثنائية.. قوة تصنع وأثر يخلد"

أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام/ نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، محاضرة بعنوان "إماراتية استثنائية.. قوة تصنع وأثر يخلد"، قدمتها الدكتورة منى غازي، استشارية الصحة النفسية والباحثة في شؤون المرأة وتطوير المجتمع، بحضور ومشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن المجتمعي، وذلك في مركز نبض الفلاح بمنطقة الفلاح الجديدة، بأبوظبي.

وتناولت الدكتورة منى غازي خلال المحاضرة عدداً من المحاور التي ركزت على بناء الوعي، وتعزيز الثقة بالنفس، واكتشاف القدرات والإمكانات الشخصية والقيادية، إلى جانب أهمية وعي المرأة بقيمتها ودورها، وقدرتها على توظيف إمكاناتها بصورة أكثر تأثيراً وفاعلية، بما يمكنها من صناعة أثر إيجابي ومستدام في محيطها.

وأشارت إلى أن رحلة المرأة نحو التميز لا ترتبط فقط بالنجاحات المهنية أو الوصول إلى مواقع القيادة، وإنما تبدأ من وعيها بذاتها وإدراكها لقدراتها، وقدرتها على تطوير أدواتها وتحويل تجاربها وتحدياتها إلى فرص للنمو والعطاء وصناعة الأثر.

من جهتها، قالت سعادة فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن اختيار موضوع المحاضرة يأتي انطلاقاً من أهمية تسليط الضوء على التجربة الإماراتية للمرأة وما حققته من حضور وإنجاز، حيث أصبحت نموذجاً في الجمع بين الطموح والمسؤولية، والنجاح المهني، ودورها في الأسرة والمجتمع، لافتة إلى أن عنوان المحاضرة يحمل رسالة تتجاوز الاحتفاء بالإنجاز إلى التأكيد على قيمة الأثر.

وأوضحت أن ما تصنعه المرأة من معرفة وقيم وتجارب، وما تنقله إلى أبنائها ومجتمعها والأجيال من بعدها، يمثل جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية وبناء المستقبل، مشيرة إلى أن تنظيم المحاضرة يتزامن مع شهر الاحتفاء بالمرأة الإماراتية وعام الأسرة، الأمر الذي يمنحها أهمية خاصة، باعتبار أن المرأة شريك أساسي في بناء الأسرة، وأن الأسرة هي النواة الأولى لصناعة الإنسان وترسيخ القيم والوعي والانتماء والمسؤولية.

من جانبها، أكدت ريم البريكي، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، رئيسة لجنة التدريب والتطوير، حرص الجمعية إلى جانب دورها في التدريب والتطوير الإعلامي، على المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة والأسرة وتعزيز التنمية المجتمعية.

وشهدت الفعالية تكريم الجهات والشخصيات المشاركة.