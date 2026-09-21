ديوان الرئاسة ينعى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام/ نعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي ..

// بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي..صدق الله العظيم.//

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم.

ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".