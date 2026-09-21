"اتحاد الجودو" يعتمد مشاركة منتخب الفئات العمرية في البطولة العربية بالكويت

أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة منتخب الفئات العمرية في البطولة العربية المقررة بدولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل بصالة نادي الكويت الرياضي.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد، استمرار معسكر التدريب الدولي لمنتخب الفئات العمرية المقام حالياً في المجمع الأولمبي بالعاصمة الأوزبكية طشقند، تحت إشراف الاتحاد الأوزبكي ومتابعة الاتحاد الدولي، بمشاركة 450 رياضيا ورياضية من فرق الفئات العمرية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نخبة من خبراء التدريب.

وأشار إلى أن البعثة الحالية لمنتخب الفئات العمرية في معسكر أوزبكستان برئاسة محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، ستستكمل فترة الإعداد حتى 26 سبتمبر الجاري، بقائمة تضم 15 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات السنية والأوزان المختلفة، ومن ثم العودة إلى الدولة لإقامة تجمع قصير لمدة 5 أيام، قبل التوجه إلى الكويت تمهيدا للمشاركة في البطولة.

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، إن برنامج إعداد منتخبات المراحل السنية سيستمر على مدار الموسم، ويتضمن أيضاً تأهيل حمدان المازمي لاعب المنتخب ونادي الشارقة قبل مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب بالعاصمة السنغالية داكار، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.