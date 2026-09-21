اعتماد لوائح وقوانين جديدة في منافسات قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية

طوكيو في 21 سبتمبر/ وام/ تشهد منافسات قفز الحواجز على مستوى الفرق والفردي، في دورة الألعاب الآسيوية باليابان، بمشاركة منتخب الإمارات، تطبيق لوائح وقوانين جديدة للمرة الأولى.

ويتم تنظيم فعاليات قفز الحواجز بحديقة الفروسية التابعة لجمعية سباقات الخيل اليابانية في طوكيو، حيث تتضمن التحديثات الجديدة تعديلاً جوهرياً في نظام البطولة، بإقامة منافستين فرديتين لأول مرة إلى جانب منافسة الفرق، ولكل منهما ميدالياتها الخاصة، وستجرى منافسة الفردي (أ) على حواجز بارتفاع 1.45 إلى 1.50 متر، فيما سيتم منافسة الفردي "ب"، وهي الفئة الأعلى، على حواجز 1.55 متر، وصولا إلى منافسة الفرق على حواجز 1.45 متر، بمواصفات الجولتين، وبمشاركة ثلاثة أو أربعة فرسان لكل منتخب وتحتسب أفضل ثلاثة نتائج منها.

ولا يتم توزيع الفرسان على الفئتين بناءً على نتائج جولة الفرق، بل يحدد كل اتحاد وطني مسبقاً، عند تقديم القيد النهائي، الفئة التي سيشارك فيها كل فارس، بواقع فارسين كحد أقصى في كل منافسة فردية، ولا يجوز للفارس الواحد المشاركة في المنافستين معاً.

ويتيح هذا النظام لكل منتخب المنافسة على 5 ميداليات كحد أقصى (ميدالية الفرق، بجانب ميداليتين في كل من الفردي "أ" و"ب")، حيث سيشارك منتخبنا عبر الفارسين عبدالله حميد المهيري وحميد عبدالله المهيري في منافسة الفردي (أ)، والفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم والفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي في منافسة الفردي (ب).

وتتضمن الشروط أيضا أن يكون الفارس والجواد قد حققا معاً الحد الأدنى من متطلبات الأهلية في بطولتين دوليتين مختلفتين، الأولى من فئة النجمتين على حواجز الـ1.45 متر، وبما لا يزيد على 4 نقاط جزاء، والثانية من فئة الثلاث نجوم على الأقل بحواجز الـ1.50 متر بما لا يزيد على 8 نقاط جزاء، خلال الفترة من أول يناير 2025 وحتى 22 يونيو 2026، ويضاف ذلك للمشاركين في الفردي (ب) على حواجز الـ1.55 متر.

وستنطلق عملية الفحص البيطري لخيول القفز 29 سبتمبر الجاري، وسيتم إعادته للحالات المطلوبة في اليوم التالي، ومن ثم إقامة نهائي الفرق، يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر، ونهائي الفرق في الجولتين الأولى والثانية ثم التتويج، بينما تبدأ إجراءات الفحص البيطري لخيول الفردي يوم 2 أكتوبر، وفي اليوم التالي إعادة الفحص لخيول الفردي للحالات المطلوبة.

وستجرى منافسات الجولة الأولى في الفردي "أ" و"ب" يوم 3 أكتوبر، ثم منافسة الفردي "ب"، بالجولتين الأولى والثانية يوم 4 أكتوبر ويليها تتويج الفائزين، ثم نهائي الفردي (ب) بالجولة الثانية والتتويج.