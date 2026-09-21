ديوان حاكم الفجيرة ينعى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

الفجيرة في 21 سبتمبر/وام/ نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم (الاثنين).

وفي ما يلي نص البيان ..

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين.

وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الفجيرة لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم الاثنين، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.