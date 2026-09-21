"العالمية القابضة" : إعادة الهيكلة لايترتب عليها أي تغيير في عمليات الشركة واستراتيجيتها وأنشطتها

أبوظبي في 21 سبتمبر / وام / أكدت الشركة العالمية القابضة، اليوم أن "فاونت تراست" Fount Trust هي الجهة الأم النهائية للشركة، وذلك بعد إعادة هيكلة الترتيبات التي تسبق "المجموعة الملكية" في تسلسل الملكية.

وتظل "المجموعة الملكية" قائمة وتواصل مزاولة أعمالها، ويهدف هذا الهيكل إلى دعم الإشراف طويل الأمد وضمان الاستمرارية عبر الأجيال.

وأوضحت الشركة أنه لا يترتب على إعادة الهيكلة أي تغيير في عمليات الشركة العالمية القابضة أو استراتيجيتها أو أنشطتها.

وتواصل الشركة أعمالها تحت إشراف مجلس إدارتها وإدارة فريقها التنفيذي، وفق إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد لديها، بصفتها شركة استثمار عالمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويظل تركيزها متمحوراً حول تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين عبر محفظتها ومنصتها الاستثمارية الدولية، ولا يطرأ أي تغيير على تسلسل ملكية الشركة العالمية القابضة وصولاً إلى "المجموعة الملكية".

وتظل "مجموعة شركات بال" (Pal Group of Companies) المساهم صاحب الأغلبية في الشركة العالمية القابضة، فيما تبقى "المجموعة الملكية" المساهم صاحب الأغلبية في "مجموعة شركات بال".

وعقب إعادة الهيكلة، أصبحت "فاونت تراست" الجهة الأم النهائية لـ"المجموعة الملكية"، ولا يترتب على إعادة الهيكلة أي تغيير في المستفيد النهائي من ملكية الشركة العالمية القابضة.

ويسهم وجود هيكل ملكية راسخ في تعزيز الاستمرارية بما يتجاوز دور أي فرد، ويوفر أساساً ثابتاً للإشراف على المدى الطويل.. وبالنسبة لشركة تتبنى رؤية استثمارية بعيدة المدى، تساعد هذه الاستمرارية على مواصلة الاستثمار وبناء شراكات راسخة وتنمية القدرات، مع الحفاظ على توافق مصالح الملكية على المدى الطويل.

ويهدف هيكل الملكية إلى الحفاظ على وضوح التوجه واستمراريته مع توفير المرونة اللازمة للتكيف، حيث توفر المسؤوليات الواضحة وأطر المساءلة أساساً ثابتاً ومتسقاً للقائمين على الإشراف تباعاً، مع احتفاظ أصحاب الصلاحية في اتخاذ القرار بالقدرة على ممارسة التقدير اللازم والاستجابة لتغيرات الأسواق والفرص.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن مسؤوليتنا تتمحور حول بناء مؤسسة قادرة على تحقيق قيمة مستدامة عبر الأجيال، ويتطلب ذلك وضوحاً في المسؤوليات، وهيكل ملكية قادراً على الاستمرار مع تغير الأشخاص والظروف، ويوفر تأسيس "فاونت تراست" إطاراً للإشراف على المدى الطويل، فيما تواصل "المجموعة الملكية" أعمالها ودورها ضمن هيكل الملكية، وفي الشركة العالمية القابضة، ويواصل مجلس الإدارة وفريق الإدارة التركيز على التنفيذ المنضبط، والمرونة في التكيف والاستثمار، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

ويواصل مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة وإدارتها ممارسة مسؤولياتهما كلٌ ضمن نطاق اختصاصه، وفق أطر الحوكمة وعمليات الموافقة المعتمدة لدى الشركة، كما تظل الشركة خاضعة لمتطلبات التقارير والإفصاح والحوكمة المؤسسية المطبقة على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.