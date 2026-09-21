اختتام الجولة الافتتاحية من دوري أبوظبي للسباحة بمشاركة 400 سباح وسباحة

أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام/ اختتم نادي أبوظبي للرياضات المائية بنجاح منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبوظبي للسباحة، التي أقيمت في المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة واسعة تجاوزت 400 سباح وسباحة من مختلف الفئات، وسط أجواء حافلة بالحماس والمنافسة.

وشهدت الجولة مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية بين المشاركين، في انطلاقة عكست أهمية الدوري في توفير المزيد من الفرص التنافسية للسباحين، وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، إلى جانب دعم جهود اكتشاف المواهب وتطوير مستوياتها.

وسجل أبطال الأولمبياد الخاص حضوراً ومشاركة مميزة في المنافسات، وقدموا نموذجاً في العزيمة والحماس والروح الرياضية، في مشهد جسد روح الأسرة الواحدة التي تجمع مختلف فئات المجتمع تحت مظلة الرياضة.

وأكد حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن نجاح الجولة يمثل بداية مميزة للموسم الجديد، ويعكس رؤية النادي الرامية إلى تطوير الرياضات المائية وتوسيع قاعدة المشاركة وتوفير بيئة تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة من أبطال المستقبل.

وكشف الهوتي عن توجه النادي لتوسيع منافسات الدوري خلال الموسم، لتشمل مناطق أخرى في إمارة أبوظبي، وقال: "نتطلع إلى موسم استثنائي ومتميز يحمل مرحلة جديدة من التوسع والتنوع في فعاليات النادي، حيث ستنطلق مراحل دوري أبوظبي للسباحة إلى منطقتي العين والظفرة، بما يعزز انتشار رياضة السباحة ويوسع قاعدة المشاركة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي".

وأشار إلى أن الموسم سيشهد أيضاً العديد من الفعاليات والمبادرات المتخصصة في الرياضة النسائية، بهدف توفير المزيد من فرص المشاركة والمنافسة ودعم حضور المرأة في الرياضات المائية.

وقال الهوتي إن طموحنا أن يكون دوري أبوظبي للسباحة منصة رياضية مستدامة تجمع المجتمع الرياضي، وتدعم المواهب، وتصنع الفرص، وتقدم تجربة تنافسية وتنظيمية متميزة، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرياضات المائية محلياً ودولياً.