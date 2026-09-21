فريق أبوظبي للدراجات المائية يشارك في بطولة العالم بالصين أكتوبر المقبل

أبوظبي في 21 سبتمبر/وام/ أعلن فريق أبوظبي للدراجات المائية اليوم عن مشاركة المتسابق راشد الملا في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم بمدينة شنغهاي خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل.

ويتطلع الملا للمنافسة على لقبه السابع في فئة الحركات الاستعراضية "فري ستايل".

وتنطلق إجراءات التسجيل والفحص الفني مطلع أكتوبر المقبل، تمهيدا لبداية المنافسات الرسمية في اليوم التالي، بالتجارب الحرة والتصفيات المؤهلة وتحديد مراكز الانطلاق.

وتقام منافسات "موتو 1" يوم 2 أكتوبر، ثم تستكمل البطولة بجولتي "موتو 2"، و"موتو 3" في اليوم التالي على أن تختتم بمراسم التتويج، وسط طموحات كبيرة للمنافسة على المراكز الأولى.

كان الملا قد حقق اللقب 6 مرات أعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2024، ثم وصيفا بموسم 2025 لبطل العالم الإيطالي روبرتو مارياني.