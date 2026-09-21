"الإمارات للدواء" تستعرض تجربتها بمجال التنظيم الدوائي خلال قمة GCORAS 2026 بسيؤول

سيؤول في 21 سبتمبر / وام / شاركت مؤسسة الإمارات للدواء، في القمة العالمية للجهات التنظيمية لمستحضرات التجميل (GCORAS 2026) التي عقدت في سيؤول بمشاركة جهات دولية وخبراء ومتخصصين من عدة دول، لبحث أبرز المستجدات والتوجهات في القطاع وذلك في إطار اختصاص المؤسسة التنظيمي للمنتجات التجميلية الطبية.

ومثلت المؤسسة في القمة سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة العامة للمؤسسة وعدد من كوادرها، ضمن وفد دولة الإمارات المشارك في هذا الحدث.

تأتي هذه المشاركة في ظل تنامي العلاقات الإماراتية-الكورية، وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة (CEPA) حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026، واعتماد وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية (MFDS) جهة تنظيمية مرجعية لدى مؤسسة الإمارات للدواء، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والمؤسسي بين البلدين، ويفتح مجالات جديدة للشراكة في القطاعات الدوائية والطبية.

وألقت الدكتورة فاطمة الكعبي كلمة خلال القمة، أكدت فيها أهمية التكامل بين الابتكار والتنظيم الفاعل في بناء منظومات صحية ودوائية تنافسية ومستدامة، مستشهدةً بتجربة قطاع الجمال الكوري (K-Beauty) بوصفه نموذجا عالميا يجمع بين التقنيات الحديثة وسلامة المنتجات والوصول إلى الأسواق.

وأشارت إلى ما تتيحه الشراكة الإماراتية الكورية من فرص تدعم تطور المنظومة الصحية والدوائية في دولة الإمارات، بما يعزز مكانتها مركزاً اقليميا ودوليًا للصناعات الدوائية.

شهدت القمة الإعلان عن (GCORAS) منصة عالمية للتعاون التنظيمي، واختيار مؤسسة الإمارات للدواء عضواً مؤسساً فيها، بما يعزز فرص التواصل وتبادل الخبرات التنظيمية على المستوى الدولي.

وعقد وفد مؤسسة الإمارات للدواء، برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي اجتماعين مع ممثلي وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية (MFDS) .

جرى خلال الاجتماعين بحضور معالي الدكتورة يو كيونغ اوه، وزيرة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا، استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وبحث جوانب جديدة للشراكة وتبادل الخبرات في عدد من الموضوعات، منها التقنيات الطبية المبتكرة، والبحث والتطوير، والأجهزة الطبية، والتقييم المرجعي لمنظمة الصحة العالمية، والأدوية العشبية، وتنظيم الكائنات المعدلة وراثياً، إلى جانب استشراف قطاعات جديدة للعمل المشترك.

وأبدى الجانب الكوري اهتمام شركاته باستكشاف فرص التسويق والتوزيع والتطوير والتوطين في السوق الإماراتية.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع لي هيونغ هون، النائب الثاني لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية (MOHW)، تناول سبل توسيع التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، مع التركيز على الرعاية الصحية، وبحث الجوانب الفنية المتعلقة بتنظيم الطب التكاملي ودمجه ضمن منشآت الطب التقليدي، وسبل الاستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال.

واتفق الجانبان على مواصلة المناقشات وتبادل الخبرات بما يعزز التعاون في هذا المجال.

وفي إطار التواصل مع القطاع الصناعي الكوري، عقد وفد المؤسسة اجتماعات رسمية وزيارات ميدانية مع خمس شركات متخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الطبية العلاجية المتقدمة (ATMPs) والتي استعرضت قدراتها وتجاربها وخططها للعمل في دولة الإمارات.

فيما قدمت الدكتورة الكعبي إرشادات حول القطاع الصحي في الدولة والمتطلبات التنظيمية المعتمدة والتوجهات الحكومية الداعمة للابتكار ونقل التكنولوجيا، مشجعة الشركات على تسريع خطط توسعها في الإمارات.

وتعكس مشاركة مؤسسة الإمارات للدواء في( GCORAS 2026) توجهها نحو توسيع علاقاتها مع الجهات الدولية والقطاع الصناعي، والاستفادة من الخبرة المتخصصة والتجارب الدولية في تحسين الممارسات التنظيمية.

كانت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي قد التقت خلال المؤتمر سعادة جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا.