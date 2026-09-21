نقل فرع "إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء" التابع لـ"M42" إلى ويست ياس

أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام / أعلنت (M42) نقل فرع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، التابع لقطاع الرعاية الخارجية في الشركة من مدينة زايد الرياضية إلى مركز جديد في ويست ياس، بما يوفر للمرضى بيئة رعاية صحية متطورة، ومرافق محسّنة، وإمكانية وصول أكثر سهولة إلى الخدمات التخصصية.

يأتي الانتقال في إطار مواصلة المركز توسيع نطاق خدماته الصحية بما يستجيب لاحتياجات المرضى والمجتمعات التي يخدمها، مع الحفاظ على مستوى الرعاية المتوفر في فرع مدينة زايد الرياضية، وإتاحة المجال أمام إضافة خدمات وعيادات تخصصية جديدة.

يشمل المركز الجديد توسعة خدمات رعاية مرضى السكري والغدد الصماء، إلى جانب إطلاق عيادات تخصصية، بما يتيح للمرضى الحصول على مجموعة أوسع من خدمات الرعاية المتكاملة والمنسقة في موقع واحد، وذلك ضمن بيئة صحية متطورة روعي في تصميمها التركيز على رحلة المريض واحتياجاته، بما يسهم في تسهيل وصول سكان جزيرة ياس والمناطق المحيطة بها إلى الخدمات التخصصية.

وقالت الدكتورة مي الجابر، الرئيس التنفيذي لقطاع الرعاية الخارجية في M42، إن الانتقال إلى ويست ياس محطة مهمة في مسيرة المركز، ويجسد التزامه بمواصلة الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى من خلال خدمات موثوقة ومتخصصة وشخصية، مشيرة إلى أن الموقع الجديد يوفر وصولاً أكثر سهولة إلى خدمات الرعاية، إلى جانب توسيع نطاق تخصصات السكري والغدد الصماء، مع الحفاظ على مستوى الرعاية الذي اعتاد عليه المرضى ووثقوا به على مدى سنوات.

وأكدت أن استمرارية الرعاية ستظل أولوية خلال مرحلة الانتقال موضحة أن المرضى الحاليين في فرع مدينة زايد الرياضية سيحصلون على الدعم اللازم لضمان انتقال سلس للخدمات، ومواصلة تلقي الرعاية من فرقهم الطبية والاستفادة من الخدمات التخصصية التي يعتمدون عليها.

يتزامن انتقال الفرع مع احتفال مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء بمرور 20 عاماً على تقديم خدمات الرعاية الصحية لمجتمع الإمارات.

وخلال العقدين الماضيين، رسخ المركز خبرته في مجال رعاية مرضى السكري، ووسع نطاق خدماته ليشمل تخصصات الغدد الصماء ومجموعة من الخدمات الطبية المرتبطة بها، استجابة للتغيرات في الاحتياجات الصحية للسكان.

ويمثل الانتقال إلى ويست ياس مرحلة جديدة في مسيرة المركز، ويهيئ له بيئة متطورة لمواصلة تقديم رعاية صحية تخصصية تتمحور حول المريض، وتعزيز خدماته المقدمة للمجتمعات في مختلف أنحاء أبوظبي.