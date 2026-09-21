اختتام بطولة الموسم الصيفي لنادي الفرجان لكرة القدم

دبي في 21 سبتمبر/وام/ نظمت مؤسسة فرجان دبي، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، بطولة «نادي الفرجان لكرة القدم»، بمشاركة 167 لاعباً في الفئات العمرية بين مواليد 2011 و2021.

أقيمت البطولة على مدار يومي 18 و20 سبتمبر الحالي وسط أجواء رياضية وتنافسية جمعت أبناء الأحياء السكنية في دبي، وعكست الإقبال المتزايد على البرامج والأنشطة الرياضية التي توفرها المؤسسة لأهالي الفرجان.

شهدت البطولة، التي اختتمت الموسم الصيفي لنادي الفرجان لكرة القدم، وأقيمت على ملاعب نادي الوصل، مشاركة 15 فريقاً من 3 أحياء سكنية في دبي، وهي البرشاء والورقاء وند شما التي تنافست ضمن مباريات اتسمت بالحماس والندية والروح الرياضية، وسط حضور جماهيري لافت ومتابعة واسعة من الأهالي وسكان المناطق المشاركة.

كان الموسم الصيفي لتدريبات نادي الفرجان لكرة القدم قد انطلق مطلع يونيو الماضي ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، ضمن برنامج رياضي يهدف إلى توفير بيئة محفزة لممارسة كرة القدم، وتنمية المهارات الرياضية لدى الأطفال والناشئة، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في منافسات رياضية تعزز قدراتهم وتدعم اكتشاف المواهب في مختلف الأحياء السكنية.

وشارك في البطولة 167 لاعباً، بواقع 65 لاعباً ضمن فئة البراعم، و67 لاعباً في فئة الأشبال، و35 لاعباً في فئة الناشئين، بما يعكس تنوع الفئات العمرية المستفيدة من برامج نادي الفرجان واتساع قاعدة المشاركة في أنشطته الرياضية.

وقالت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، إن نادي الفرجان لكرة القدم يتجاوز مفهوم التدريب والمنافسة الرياضية، ليشكل مساحة مجتمعية تجمع الأطفال واليافعين في أجواء محفزة على المشاركة والتفاعل وبناء العلاقات الإيجابية،.

وأوضحت أن البطولات والفعاليات الرياضية التي ينظمها نادي الفرجان تمثل امتداداً لهذه التجربة، كونها تضع اللاعبين في مواقف تنافسية حقيقية تساعدهم على تطوير قدراتهم على التعاون واتخاذ القرار والتعامل مع التحديات، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على تحقيق النتائج، وإنما يمتد إلى بناء تجربة متكاملة تترك أثراً إيجابياً في شخصية المشاركين، وتدعم ارتباطهم بأحيائهم وتعزز حضور الرياضة بوصفهم جزءا من الحياة اليومية في المجتمع.

من جانبه أكد عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي أن البطولة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف "الخطة الرياضية لدبي 2033"، والتي ترتكز على تعزيز المشاركة المجتمعية وتطوير وتأهيل المواهب الرياضية الواعدة.

وقال :" يأتي دعم مجلس دبي الرياضي للبطولة في إطار حرصه على توفير البيئة الرياضية المناسبة أمام الأطفال واليافعين لممارسة كرة القدم، وإتاحة المنشآت والمساحات الرياضية التي تساعد على إقامة البطولات والفعاليات في أجواء منظمة وآمنة، بما يعزز حضور الرياضة في مختلف الأحياء السكنية في دبي، ويشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة نشطة».