مجلس الأمن السيبراني وميتا يطلقان "استوديو الإمارات للابتكار في الأجهزة القابلة للارتداء"

دبي في 21 سبتمبر/وام / أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون شركة Meta، إطلاق استوديو الإمارات للابتكار في الأجهزة القابلة للارتداء وذلك بالشراكة مع شركة Startupbootcamp المنفذة للمبادرة في خطوة تهدف إلى دعم منظومة الابتكار في الذكاء الاصطناعي وإعداد جيل جديد من المواهب المتخصصة في تطوير التقنيات القابلة للارتداء.

جرى الإعلان عن المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة في مجالات الابتكار والتعليم وتنمية المواهب في تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء، على هامش معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات “جيسيك غلوبال 2026”.

تستهدف المبادرة تمكين الطلاب والمطورين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات من تصميم تجارب مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، عبر توفير التدريب العملي والإرشاد والخبرات التقنية اللازمة لتطوير جيل جديد من تطبيقات الأجهزة القابلة للارتداء.

تنسجم المبادرة مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات المستقبل، بما يدعم نمو منظومة التكنولوجيا والابتكار في الدولة.

ويوفر الاستوديو للمشاركين إمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء، إلى جانب برامج تدريب متخصصة وإرشاد مباشر من نخبة من الخبراء، بما يسهم في تسريع تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي تلبي الاحتياجات المحلية، وتحول الأفكار إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس.

وبصفته الشريك الوطني للمبادرة، يقدم مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات خبراته المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بما يضمن ترسيخ مبادئ الأمن والخصوصية وثقة المستخدمين في مختلف مراحل تطوير الابتكارات.

وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأجهزة القابلة للارتداء يفتح آفاقاً جديدة للابتكار، لكنه يتطلب في الوقت ذاته أن يكون الأمن السيبراني وحماية الخصوصية جزءاً أساسياً من عملية التصميم منذ مراحلها الأولى، وليس إضافة لاحقة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تمكين الطلاب والمطورين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية ضمن بيئة تعزز الابتكار المسؤول وثقة المستخدم، وتسهم في إعداد جيل من المواهب القادر على تطوير تقنيات المستقبل واستخدامها بصورة آمنة.

ومن خلال الاستوديو، تتيح Meta للمشاركين الاستفادة من خبراتها في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى تقنياتها المتطورة في الأجهزة القابلة للارتداء وخبراتها الهندسية، بما يعزز مهاراتهم العملية ويدعم قدرتهم على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع.

وقالت جويل عوّاد، رئيسة حملات السياسات والبرامج في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا لدى شركة Meta، إن إطلاق استوديو الإمارات للابتكار في الأجهزة القابلة للارتداء، بدعم من مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وبالاستفادة من خبرات Startupbootcamp في تنفيذ البرامج، يسهم في بناء منظومة متكاملة تنقل ريادة Meta في أجهزة الذكاء الاصطناعي إلى مهارات عملية يكتسبها الجيل الجديد من المبتكرين في الدولة.

وأضافت أن المشاركين من الطلاب والمطورين والشركات الناشئة سيتمكنون من الاستفادة من منصات Meta المخصصة للأجهزة القابلة للارتداء، بما في ذلك نظارات Ray-Ban Meta وOakley Meta الذكية، للحصول على الأدوات والخبرات والإرشاد اللازم لتطوير تجارب مبتكرة تحقق أثراً ملموساً في حياة الأفراد، مع ترسيخ معايير السلامة والخصوصية منذ المراحل الأولى للابتكار.

وتتولى شركة Startupbootcamp، بصفتها شريك التنفيذ، إدارة البرنامج بدءاً من استقطاب المشاركين واختيارهم، مروراً بتنظيم ورش العمل وبرامج الإرشاد والتوجيه، وصولاً إلى الإشراف على الفعالية الختامية المخصصة لاستعراض المشاريع والابتكارات المشاركة.

يأتي إطلاق المبادرة في ظل التوسع المتزايد في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة اليومية وتمثل الأجهزة القابلة للارتداء منصة واعدة لربط الذكاء الرقمي بالعالم المادي، بما يتيح تطوير تجارب أكثر ذكاءً وتفاعلاً للمستخدمين.

ويوفر البرنامج للمشاركين رحلة متكاملة تبدأ بجلسات مفتوحة لتوليد الأفكار، تليها ورش عمل متخصصة وإرشاد تقني، وصولاً إلى جلسات تطوير عملي حضورية مكثفة، على أن يختتم بعروض نهائية للمشاريع على هامش فعاليات “جيسيك غلوبال 2026”.

ويستقبل البرنامج طلبات المشاركة من المبتكرين خلال الفترة من 16 سبتمبر الحالي إلى 16 أكتوبر المقبل في عدد من القطاعات، تشمل السياحة والتراث الثقافي، والرعاية الصحية، والتعليم، والمساعد الذكي باللغة العربية، وتجارة التجزئة الذكية.

وتتنافس الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 10 آلاف دولار أمريكي.