دائرة الصحة – أبوظبي تعتمد 3 مراكز تميّز للأورام متخصصة في سرطان الثدي

أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام/ اعتمدت دائرة الصحة – أبوظبي معهد برجيل للأورام – مدينة برجيل الطبية، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى توام مراكز تميّز للأورام متخصصة في سرطان الثدي.

يُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في دولة الإمارات وأبوظبي، وارتفعت معدلات الفحص المبكر لأنواع السرطان بنسبة 85% خلال عام 2025 في انعكاس لنهج الإمارة الذي يركز على الوقاية والتنبؤ والتدخل المبكر وتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم.

تأتي مراكز التميّز استكمالاً لجهود أبوظبي في تعزيز الوقاية والكشف المبكر، من خلال ضمان وصول المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية تخصصية إلى مسارات علاجية متكاملة، وتشخيص دقيق في الوقت المناسب، وأحدث الخيارات العلاجية ضمن مراكز تستوفي أعلى المعايير السريرية، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية وتمكين المرضى من التمتع بصحة أفضل وجودة حياة مديدة.

جاء اعتماد المنشآت الثلاث مراكزاً للتميّز تقديراً لقدراتها المتقدمة في تقديم رعاية عالمية المستوى لسرطان الثدي وتحقيق نتائج صحية متميزة للمرضى، من خلال توفير مسارات رعاية متكاملة تضمن التدخل في الوقت المناسب، والوصول إلى أحدث خيارات العلاج، والتأهيل، والرعاية المستمرة بعد العلاج.

وتضم المنشآت الثلاث فرقاً طبية متخصصة ومدربة دولياً في مختلف التخصصات المرتبطة بعلاج سرطان الثدي، بما يضمن تقديم رعاية متكاملة تتمحور حول المريض وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «تواصل أبوظبي تطوير منظومة صحية متكاملة ترتكز على الارتقاء المستمر بجودة الرعاية التخصصية، وتعزيز الابتكار، وترسيخ ثقافة التميز في مختلف مكونات القطاع الصحي.. ويجسد اعتماد مراكز التميز للأورام المتخصصة في سرطان الثدي هذا التوجه، من خلال اعتماد المنشآت التي تستوفي أعلى معايير الرعاية التخصصية، بما يسهم في تحفيز التطوير المستمر والارتقاء بجودة الخدمات الصحية على مستوى الإمارة.. ومن خلال توسيع الوصول إلى خدمات تخصصية موثوقة وعالية الجودة، نواصل تمكين أفراد المجتمع من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً في الرعاية الصحية».

وحصل معهد برجيل للأورام على اعتماد مركز تميّز في الأورام متخصص بسرطان الثدي بفضل قدراته المتقدمة في علاج أورام الثدي، والتي ترتكز على نموذج متكامل يتيح إجراء الاستشارة الطبية والتصوير والخزعة وتحليل النتائج ووضع الخطة العلاجية خلال 24 ساعة، بما يسهم في تسريع الوصول إلى التشخيص وتقليل مدة الانتظار قبل بدء العلاج.

ويوفر المعهد تقنية التصوير الشعاعي للثدي المعزز بالتباين، إضافة إلى احتضانه البرنامج الوحيد المعتمد من «نوفاليس» لعلاج الأورام بالإشعاع في دول مجلس التعاون الخليجي وريادته في مجال أبحاث سرطان الثدي وتوفير أحدث الأدوية على مستوى العالم، إلى جانب تقديم تقنيات جراحية متقدمة طفيفة التوغل في جراحات أورام الثدي وترميمه، وبرنامج متنقل للتصوير الشعاعي للثدي على مستوى الدولة بهدف تعزيز الفحص والتوعية المجتمعية.

وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام: «يمثل هذا الاعتماد محطة مهمة في مسيرة معهد برجيل للأورام ويعكس التزامنا المستمر بتقديم رعاية متخصصة وفق أعلى المعايير العالمية لمرضى سرطان الثدي، لقد عملنا في معهد برجيل للأورام على بناء نموذج متكامل يضع المريض في قلب العملية العلاجية، من خلال تسريع الوصول إلى التشخيص الدقيق، وتوفير أحدث العلاجات والتقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات الطبية لضمان أفضل النتائج الممكنة، نفخر بأن يحظى معهدنا بهذا التقدير من دائرة الصحة – أبوظبي، وهو ما يعزز مسؤوليتنا لمواصلة الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي وتطوير الخدمات التخصصية، ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بدعم جهود أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للرعاية الصحية المتقدمة، وتوفير تجربة علاجية شاملة تمنح المرضى الثقة والأمل وتحسن جودة حياتهم».

وحصل كليفلاند كلينك أبوظبي على اعتماد مركز تميّز في الأورام متخصص بسرطان الثدي تقديراً لدوره الراسخ في إدارة الحالات المعقدة وعالية الخطورة من خلال نموذج متعدد التخصصات، مدعوماً بخبرات جراحية متقدمة تشمل جراحات الثدي الروبوتية والمناظير والإجراءات المرتبطة بالعقد اللمفاوية والإبط باستخدام تقنيات التخدير الموضعي المتقدمة، بما يسهم في تحسين التعافي والنتائج الجراحية. ويتميز كليفلاند كلينك أبوظبي ببنية تحتية متكاملة للتشخيص والعلاج تشمل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والخزعات الموجهة بالرنين المغناطيسي، وعلم الأمراض الجزيئي، وفحوصات متخصصة للكشف عن التغيرات الجينية المرتبطة بسرطان الثدي، كما يوفر العلاج الإشعاعي التكيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تعديل خطة العلاج يومياً وبشكل آني وفق حالة المريض، بما يدعم دقة التشخيص وتحديد الخيارات العلاجية المناسبة.

وقال الدكتور ستيفين غروبماير، رئيس معهد الأورام في كليفلاند كلينك أبوظبي: «إن الاعتراف بكليفلاند كلينك أبوظبي مركز تميز لسرطان الثدي يؤكد ريادتنا في تطوير رعاية الأورام من خلال الابتكار والبحث والخبرة الطبية المتخصصة متعددة التخصصات.. ونواصل تركيزنا على تقديم رعاية دقيقة ومخصصة للحالات المعقدة، إلى جانب توسيع الوصول إلى أحدث تقنيات التشخيص والعلاج، بما يسهم في تحسين نتائج المرضى في دولة الإمارات وخارجها».

ويتميّز مستشفى توام – صحة، التابع لمجموعة بيورهيلث، بخبراته المتقدمة في أورام الثدي والتزامه الممتد بتقديم الرعاية التخصصية لمرضى السرطان، حيث كان أول منشأة في دولة الإمارات تحصل على اعتماد دولي كمركز متخصص لسرطان الثدي من خلال البرنامج الوطني لاعتماد مراكز الثدي.

ويُعد المستشفى مركز إحالة وطنياً وإقليمياً للحالات المعقدة والمتقدمة من سرطان الثدي، ويضم مجموعة من أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية، التي تشمل نظام «بريفيرا» لخزعات الثدي، والتصوير الشعاعي الرقمي المعزز بالتباين والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات العلاج الإشعاعي الدقيق مثل «سايبر نايف» و«رابيد آرك». وتعزز هذه المكانة منظومة بحثية متقدمة ومشاركة فاعلة في التجارب السريرية الدولية واعتمادات عالمية مرموقة.

وقال الدكتور سلطان محمد الكرم، المدير التنفيذي لقطاع منطقة العين في شركة «صحة»: «يشرفنا اعتماد دائرة الصحة – أبوظبي مستشفى توام – صحة كأحد (مراكز التميز للأورام) المتخصصة في سرطان الثدي.. ويجسد هذا الاعتماد التزام المستشفى الراسخ بتقديم رعاية متخصصة متعددة التخصصات لمرضى السرطان، ترتكز إلى تقنيات ومعتمدة متقدمة دولياً في التشخيص والعلاج، وتستند إلى منظومة بحثية قوية.. وبصفتنا مركزاً مرجعياً وطنياً وإقليمياً للحالات المعقدة من سرطان الثدي، نواصل التزامنا بتقديم رعاية تخصصية، دقيقة، قائمة على الأدلة، وفي الوقت الملائم، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية ودعم المرضى في مختلف مراحل رحلتهم العلاجية».

وتعد مراكز التميز منشآت للرعاية الصحية معتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي وتقدم برامج متخصصة ضمن مجالات طبية معينة وفق أفضل الممارسات وأعلى معايير الرعاية، وتنفرد ببنيتها التحتية العالمية وكوادر الرعاية العالمية المعتمدة الحاصلة على أعلى المؤهلات، فضلاً عن الموارد المتعددة والخبرات المتنوعة والتقنيات السبّاقة وأحدث ابتكارات الرعاية الصحية والبحوث العلمية والسريرية، وتحرص على منح المرضى في أبوظبي وخارجها أفضل مستويات الرعاية الصحية العالمية.

ويحدد المعيار الصادر عن دائرة الصحة – أبوظبي الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة والمواصفات التي يجب أن تستوفيها المنشآت الصحية التي تسعى في الحصول على تصنيف مراكز التميز، حيث تركز الدائرة على ستة معايير أساسية لتقييم أهلية المنشأة لتكون مركزاً للتميز، وهي المخرجات السريرية وتجربة المرضى وسلامتهم وجودة الخدمات المقدمة ومدى رضا العاملين في المنشأة وتفاعلهم، وبرنامج المنشأة التعليمي والبحثي وبرامج الإقامة والتدريب، وتأخذ دائرة الصحة – أبوظبي في الاعتبار الاعتمادات والتراخيص الحاصلة عليها المنشأة الصحية عند تصنيفها مركزاً للتميز.