تصفيات بطولة فزاع لليولة تحسم تأهل 16 مشاركا إلى النسخة الـ26

دبي في 22 سبتمبر /وام/ حسمت التصفيات المؤهلة للنسخة السادسة والعشرين من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الثانية والعشرين من برنامج “الميدان”، قائمة المشاركين باختيار 16 يويلا من مختلف مناطق دولة الإمارات، إلى جانب ثلاثة أسماء للاحتياط، استعدادا لانطلاق المنافسات في 30 أكتوبر المقبل بقلعة الميدان في منطقة المرموم بدبي.

شهدت التصفيات، التي نظمتها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مشاركة أكثر من 350 يويلا من مختلف مناطق الدولة، بينهم مشاركون في نسخ سابقة ومواهب جديدة.

وأقيمت منافسات التأهل في القرية التراثية بالقرية العالمية، وقدم المشاركون عروضا أظهرت مهاراتهم وقدراتهم في أداء اليولة، وسط منافسة لحجز مقاعد النسخة الجديدة.

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن التصفيات كشفت عن مستويات مشجعة ومواهب تمتلك مقومات المنافسة، مشيرا إلى أن عملية الاختيار استندت إلى مستوى الأداء والمهارة والقدرة على التطور.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب من المتأهلين مزيدا من الالتزام والاستعداد، لافتا إلى أن تنوع التحديات في برنامج “الميدان” يمنح المشاركين فرصة للتعرف إلى جوانب مختلفة من التراث الإماراتي وممارستها.

وتولت لجنة التحكيم، التي ضمت راشد حارب الخاصوني وخليفة بن سبعين، تقييم المشاركين واختيار المتأهلين وفق المعايير المعتمدة.

وأسفرت النتائج عن تأهل كل من راشد يوسف المرشودي، وعبدالله فيصل الكعبي، ومكتوم محمد طراف المنصوري، وسعيد عبدالله المهيري، وزايد سهيل الصريدي، وعبدالرحمن عمر الزعابي، وسلطان سعيد الخنبشي، وخالد حمد الأحبابي، والمر أنس هلال العليلي، وزايد عادل الشحي، وعامر سالم الكعبي، ومحمد ناصر آل علي، وعلي راشد لوتاه، وعبدالله عمر المهيري، وأحمد حمدان بن دلموك، ومحمد مبارك الكربي.. فيما اختير ثلاثة يويلة للاحتياط هم راشد عباس محمد، وحمد محمد الفلاسي، ومنصور إبراهيم العسماوي.

من جانبه، أعرب اليويل سعيد عبدالله المهيري عن سعادته بالتأهل، مؤكدا أن الوصول إلى هذه المرحلة يشكل دافعا لمضاعفة الجهود والاستعداد للمنافسات المقبلة، مشيرا إلى أن المنافسة على لقب “فارس الميدان” تتطلب إتقان اليولة والانضباط والجاهزية لمختلف مراحل البطولة.

وتنطلق أولى حلقات النسخة الثانية والعشرين من برنامج “الميدان” في 30 أكتوبر المقبل بقلعة الميدان في منطقة المرموم، إيذانا ببدء منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة فزاع لليولة.