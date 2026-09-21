اختتام "صيف الفجيرة 2026"

الفجيرة في 21 سبتمبر/ وام/ اختُتمت مبادرة صيف الفجيرة 2026، التي أُقيمت بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وشهدت تنظيم حزمة متنوعة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى استثمار الإجازة الصيفية، وتنمية مهارات المشاركين، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية والمجتمعية.

بلغ عدد المشاركين في المبادرة 7,574 مشاركاً، بمشاركة 19 جهة، من بينها 7 جهات شاركت للمرة الأولى، فيما سجلت المبادرة نمواً بنسبة 105% مقارنة بعام 2025، بما يعكس اتساع نطاق برامجها وتفاعل المجتمع معها.

شملت المبادرة عدداً من المجالات، تصدّرها المجال التعليمي بنسبة 19%، يليه الثقافي والترفيهي والفني والإبداعي بنسبة 16% لكل مجال، والرياضي بنسبة 12%، والمجتمعي بنسبة 10%، إضافة إلى مجال التقنية والابتكار بنسبة 7%.

وأظهرت نتائج المبادرة مؤشرات إيجابية في مستوى التفاعل والرضا وبلغت نسبة تحقيق الأهداف 94.74%، فيما سجل الأثر المجتمعي والإعلامي 84.21%، وأكد 100% من المشاركين رغبتهم في المشاركة مستقبلاً.

وقال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة إنه بفضل توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ودعمه المتواصل للمبادرات التي تُعنى باستثمار طاقات الشباب والأجيال الناشئة، وتعزيز بيئة محفزة على التعلم والإبداع والمشاركة المجتمعية، عكست نتائج مبادرة «صيف الفجيرة 2026» حجم التفاعل المجتمعي معها، وما حققته من أهداف في مختلف المجالات.

وثمّن جهود جميع الجهات والشركاء الذين أسهموا في إنجاح المبادرة، وترجمة أهدافها إلى برامج نوعية تركت أثراً ملموساً في المشاركين.

وفي ختام الحفل، قام سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي بتكريم الجهات والشركاء المشاركين في المبادرة، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تنفيذ برامج «صيف الفجيرة 2026»، وتعزيز الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات بما يدعم المبادرات الموجهة إلى المجتمع والشباب في إمارة الفجيرة.