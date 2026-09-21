معرض و مؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 يكشف عن أجندته

دبي في 21 سبتمبر/وام/ كشف معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 «EV World» الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت شعار «نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل » عن أجندة تجمع نخبة من صناع القرار، والقيادات الحكومية، والتنفيذية، والخبراء الدوليين، لمناقشة أبرز التحولات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من قطاع التنقل من خلال جلسات متخصصة .

تتناول الجلسات موضوعات من بينها انتقال دبي نحو منظومة نقل خالية من الانبعاثات، ودمج التنقل الكهربائي في استراتيجيات المدن الذكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجدوى الاقتصادية لكهربة الأساطيل، والأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتمويل المستدام، والشحن المتكامل مع الطاقة النظيفة، وجاهزية الكفاءات البشرية لاقتصاد التنقل المستقبلي.

وتتناول الجلسات أيضا كهربة الموانئ، وقطاعات الخدمات اللوجستية والصناعات الثقيلة، إلى جانب الفرص المتنامية في الأنظمة ذاتية القيادة، والتنقل الجوي المتقدم، والبنية التحتية الذكية، بما يعكس اتساع منظومة التنقل المستقبلي إلى منظومة تجمع الطاقة، والتكنولوجيا، والاستثمار، والتنمية الحضرية.

وتعكس قائمة المتحدثين تنوع الخبرات والقطاعات المشاركة في هذا التحول.. وتمثل القطاع الحكومي المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ويشارك في المؤتمر عدد من قادة التنقل والتكنولوجيا، من بينهم الدكتور دكر الربايعة، الرئيس التنفيذي لمعالجة وإعادة تدوير النفايات ضمن قطاع البيئة في مجموعة بيئة وصلاح يموت الرئيس التنفيذي للتحول في قطاع السيارات لدى شركة محمد يوسف ناغي للسيارات؛ ميليسا سيليسكوفيتش؛ رئيسة التسويق لمنطقة الأسواق الشرقية وقائدة الأعمال الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في فولفو للسيارات؛ أكاش غوبتا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Zypp Electric إلى جانب نخبة من القيادات والخبراء في قطاعات السيارات، والطاقة، والتمويل، والتكنولوجيا.

وتجمع هذه الخبرات بين السياسة والتنفيذ التجاري، والاستثمار وجاهزية البنية التحتية، والابتكار.

و يمنح المؤتمر للحضور وصولاً مباشراً إلى رؤى تنفيذية، وحوارات متخصصة حول التكلفة الإجمالية للملكية، ومنظومات البطاريات، والشحن الذكي، والتمويل المستدام، واستراتيجيات دخول الأسواق والتوسع الإقليمي.

يجمع الحدث ممثلي الجهات الحكومية، والقيادات التنفيذية، والمستثمرين، والمبتكرين، والمتخصصين في قطاع التنقل من مختلف الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 10 آلاف زائر متخصص، إلى جانب مشاركة أكثر من 300 شركة وهيئة محلية ودولية، وما يزيد على 30 شريكاً من قطاعات الأعمال المتخصصة، بما يعزز موقعه كمنصة متكاملة للمركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، وتخزين الطاقة، وكهربة الأساطيل، والمدن الذكية، وحلول النقل من الجيل القادم.

ويجمع معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية صنّاع السياسات وقادة الاستثمار ومطوري البنية التحتية ورواد التكنولوجيا ضمن منصة واحدة، لتحويل الرؤى المستقبلية إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ وحلول عملية تدعم نمو منظومة التنقل الكهربائي والذكي.