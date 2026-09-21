تنمية المجتمع أبوظبي ودائرة البلديات والنقل تدشّنان مركزين لـ " نبض" بمدينة محمد بن زايد

أبوظبي في21 سبتمبر / وام / دشّنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، مركزي نبض المنهل ونبض الواحة في مدينة محمد بن زايد، امتداداً للتوسع في مراكز نبض المجتمعية على مستوى الإمارة.

يأتي تدشين المركزين ضمن توجه أبوظبي نحو تطوير مجتمعات سكنية تتمحور حول الأسرة والمجتمع، وتوفر لها بيئة داعمة تعزز استقرارها وجودة حياتها وترابط أفرادها.

ويتزامن ذلك مع "عام الأسرة 2026"، بما يجسد الاهتمام بالأسرة باعتبارها أساس مجتمع متماسك ومزدهر.

يمثل افتتاح المركزين استكمالاً لجهود توسيع نطاق مراكز «نبض» في إمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واستناداً إلى نجاح تجربة مركز "نبض الفلاح" في تعزيز التلاحم الاجتماعي، والحد من العزلة الاجتماعية، وزيادة مشاركة الأسر وأفراد المجتمع.

وتشكّل هذه المراكز أحد التدخلات المجتمعية الرئيسية لتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية، من خلال توفير مساحات قريبة من السكان تستجيب لاحتياجاتهم، وتدعم تواصلهم ومشاركتهم في البرامج والأنشطة المجتمعية.

وتعمل المراكز الجديدة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث على استضافة البرامج والمبادرات الهادفة إلى تفعيل مرافق مراكز «نبض» لتسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً، وأسر أكثر تماسكاً ومناطق أكثر ترابطاً، بما يدعم الأسرة في مختلف مراحلها، بدءاً من تكوينها واستقرارها وصولاً إلى نموها ومشاركتها الفاعلة في المجتمع.

تضم المراكز الجديدة مرافق مجتمعية ومساحات عائلية وبرامج متنوعة تخدم الأطفال والشباب والوالدين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع، إلى جانب الحدائق الخارجية، ومبادرة "مجلسنا" التابعة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وقاعة حديثة ومجهزة ومتعددة الاستخدامات، ومساحات مشتركة لاستضافة البرامج والفعاليات المجتمعية، وغرف مخصصة للأطفال والشباب، ومرافق رياضية.

صُممت هذه المرافق لتوفير بيئة آمنة وجاذبة تتيح لأفراد المجتمع التواصل والتعلّم والمشاركة في الأنشطة ضمن خمسة مجالات رئيسية تضمُّ البرامج الاجتماعية والترفيهية، والصحة والرياضة، والبرامج التعليمية وتطوير المهارات، وبرامج التمكين الاجتماعي، والبرامج الثقافية وبرامج تعزيز الهوية الوطنية.

وشهد الافتتاح الرسمي لمركز "نبض المنهل" تدشين دائرة البلديات والنقل قاعة مدينة محمد بن زايد للمناسبات المجتمعية، التي صُممت لتكون وجهة متعددة الاستخدامات تخدم المواطنين والجهات الحكومية.

وتحتضن القاعة أعراس "مِديم" خلال عطلة نهاية الأسبوع، دعماً للشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب استضافة المناسبات العائلية والملتقيات والمعارض الحكومية والمناسبات الوطنية والعامة، ضمن بيئة حديثة ومجهزة تُسهم في الحد من تكاليف حفلات الزفاف، ودعم المبادرات الاجتماعية، وترسيخ الترابط الأسري والمجتمعي.

وبهذه المناسبة، قال معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: "تضع أبوظبي الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية الاجتماعية، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن قوة المجتمع تبدأ من أفراد ممكنين، وأسر متماسكة ومستقرة، ومجتمع مترابط وفاعل.. ويأتي التوسع في مراكز "نبض" ترجمةً لهذه الرؤية، من خلال إيجاد مساحات مجتمعية متكاملة في قلب المناطق السكنية، تكون قريبة من الناس واحتياجاتهم، وتوفر للأسر والأفراد فرصاً مستمرة للتواصل والتعلّم والمشاركة، وتسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطاً وجودة حياة."

وأضاف معاليه أنه مع احتفائنا بـ"عام الأسرة 2026"، تكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر، لأنها تعكس التزامنا بتحويل الاهتمام بالأسرة إلى مبادرات وتجارب ملموسة في حياتها اليومية.. وطموحنا أن تكون مراكز ‘نبض’ أكثر من مجرد مرافق مجتمعية نريدها أن تكون جزءاً حيوياً من حياة المنطقة، يلتقي فيها الأطفال والشباب وأصحاب الهمم والوالدان وكبار المواطنين، وتتقارب فيها الأجيال، ويشارك أفراد المجتمع في البرامج والأنشطة التي تعزز قدراتهم وروابطهم وانتماءهم لمجتمعهم.. وسنواصل، بالتعاون مع شركائنا، تطوير هذا النموذج وتوسيع أثره ليصل إلى المزيد من المناطق والأسر في إمارة أبوظبي"

من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "تنطلق رؤية أبوظبي للتنمية الحضرية من مبدأ راسخ يتمثل في جعل الإنسان محوراً للتخطيط، وبناء مجتمعات متكاملة تترجم جودة الحياة إلى تجربة يومية ملموسة داخل الأحياء السكنية. ومن هذا المنطلق، يمثّل تدشين مركزي’ نبض– المنهل’ و’نبض– الواحة’ خطوة نوعية في تطوير منظومة المرافق المجتمعية وتحويلها إلى مساحات نابضة بالحياة وقريبة من السكان، تجمع أفراد الأسرة ومختلف فئات المجتمع، وتعزز التواصل بينهم وارتباطهم بمناطقهم".

وأضاف معاليه: "يعكس هذا المشروع تكامل الأدوار الحكومية في توظيف التخطيط الحضري لخدمة الأولويات الاجتماعية، ويجسّد التزامنا، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع وشركائنا، بتطوير وجهات مجتمعية مستدامة تستجيب للاحتياجات المتجددة للسكان، وتعزز حيوية المناطق السكنية، وترسخ مكانة أبوظبي نموذجاً رائداً للمدن المتمحورة حول الإنسان والأسرة والمجتمع".

ودعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي أفراد المجتمع وسكان مدينة محمد بن زايد والمناطق المجاورة إلى الاستفادة من البرامج والمبادرات والأنشطة المتنوعة التي تقدمها مراكز «نبض»، والمشاركة في الفعاليات المصممة لتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

كما دعت الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث الراغبة في تقديم البرامج المجتمعية وتفعيلها إلى الاستفادة من مرافق المركزين ومساحتيهما والتعاون في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تمكين أفراد المجتمع ودعم الأسرة وتعزيز المشاركة المجتمعية، والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.