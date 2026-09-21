"الثقافة والسياحة" و" الإمارات للمصارعة" يوقعان شراكة مع "آر إيه أف" لاستضافة بطولاتها في أبوظبي

أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمصارعة، توقيع شراكة مدتها خمس سنوات مع منظمة المصارعة الاحترافية ريل أمريكان فري ستايل "آر إيه أف"، لاستضافة سلسلة من بطولاتها في الإمارة.

تنطلق البطولة الافتتاحية ضمن هذه الشراكة يوم السبت 14 نوفمبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، ببطاقة نزالات حافلة يتصدرها نجم الفنون القتالية الإماراتي حمزة شيماييف، الذي يخوض النزال الرئيسي في أولى فعاليات المنظمة في منطقة الشرق الأوسط.. وسيُعلن عن منافس شيماييف خلال الأسابيع المقبلة.

ويشهد الحدث مشاركة عدد من أبرز النجوم العالميين، من بينهم أرمان تساروكيان، وهنري سيجودو، وجوردان بوروز، وكايل سنايدر، وعبد الرشيد سعدولاييف، فيما يُعلن لاحقاً عن تفاصيل نزالاتهم.

تُعد بطولة "آر إيه أف أبوظبي" ثالث فعالية دولية للمنظمة خلال عامها الأول، بعد تنظيم أولى فعالياتها العالمية في تبليسي، جورجيا، ثم إقامة فعالية نفدت تذاكرها خلال شهر سبتمبر الجاري في موسكو، روسيا.

تسهم الاتفاقية طويلة الأمد في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها وجهةً رئيسيةً ضمن جدول الفعاليات الدولية المتنامية للمنظمة، وتمثل خطوة مهمة في استراتيجية "آر إيه أف" لبناء منصة عالمية للمصارعة الاحترافية.

وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة: "تمثل هذه الشراكة الممتدة لخمس سنوات خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة المصارعة في دولة الإمارات.. ومن شأن استضافة نخبة من أبرز الرياضيين والفعاليات الدولية في أبوظبي أن تسهم في تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية للمصارعة، إلى جانب إلهام الجيل القادم من الرياضيين ودعم التطور المستدام لهذه الرياضة.

وأضاف :"نتطلع إلى العمل مع Real American Freestyle ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لبناء منصة راسخة للمصارعة في دولة الإمارات، وخلق فرص نوعية للرياضيين والجماهير على حد سواء".

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تعكس هذه الاتفاقية نهجنا في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد واستقطاب أبرز البطولات والفعاليات الرياضية الدولية، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهةً رياضيةً عالميةً رائدةً للرياضة والفعاليات الكبرى.

وتشكل بطولات "ريل أمريكان فري ستايل" إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة، إذ تتيح للجمهور المحلي والزوار من مختلف أنحاء العالم فرصة متابعة نجوم رياضات النزال عن قرب، إلى جانب الاستمتاع بضيافة أبوظبي الأصيلة وتجاربها الثقافية والسياحية الاستثنائية.. ونتطلع إلى مواصلة تطوير هذه الشراكة، بما يسهم في دعم النمو المستدام لقطاعي الفعاليات والسياحة الرياضية في الإمارة".

وقال تشاد برونشتاين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ"آر إيه أف": "يعد تنظيم بطولاتنا في أبرز الأسواق الرياضية حول العالم أحد طموحاتنا الرئيسية منذ انطلاق المنظمة.

وأضاف أن أبوظبي وجهة مثالية لبدء هذه المرحلة الجديدة، لما تمتلكه من رؤية طموحة وبنية تحتية متطورة وخبرات في استضافة كبرى الفعاليات التي تستقطب اهتمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم.. وتمنحنا هذه الشراكة الممتدة لخمس سنوات فرصة تعزيز حضور بطولة "آر إيه أف أبوظبي" ضمن فعاليات المصارعة الاحترافية الدولية الرئيسية، وتقديم تجربة تلبي تطلعات الرياضيين والجمهور، وتلهم الأجيال الجديدة من المواهب الرياضية والشباب في المنطقة.

يتزامن الإعلان عن هذه الشراكة مع دخول "آر إيه أف" عامها الثاني بزخم كبير محلياً ودولياً، عقب عودتها مؤخراً إلى كليفلاند لتنظيم بطولة "آر إيه أف 12"، أكبر فعالياتها حتى الآن، ضمن احتفالاتها بمرور عام على انطلاقتها.

وفي غضون 12 شهراً فقط، تطورت المنظمة من فعالية افتتاحية في كليفلاند إلى منصة رياضية متكاملة تنظم بطولاتها على مدار العام.. وقد أقامت فعاليات نفدت تذاكرها، واستقطبت قائمة من المصارعين تضم أبطالاً أولمبيين وأبطال عالم ونخبة من نجوم الرياضات القتالية، وأطلقت برنامجاً لتطوير المواهب الصاعدة، ووسعت حضورها الدولي.

وسيعلن خلال الأسابيع المقبلة عن المزيد من النزالات، والتذاكر، وبرامج أسبوع الحدث، وتفاصيل البث.