"مجموعة ألِف" تعلن بيع كامل الوحدات السكنية بمشروع "لينار" بقيمة 4 مليارات درهم

الشارقة في 21 سبتمبر / وام / أعلنت مجموعة ألِف - المطور العقاري المتخصص في تطوير مجتمعات ووجهات عصرية متكاملة في إمارة الشارقة - اكتمال بيع جميع الوحدات السكنية البالغ عددها 2,683 وحدة والموزعة على خمسة أبراج سكنية في مشروعها "لينار" البالغ قيمته 4 مليارات درهم والواقع على الواجهة البحرية في منطقة الممزر بالشارقة.

جاء اكتمال مبيعات المشروع بعد بيع جميع الوحدات في البرجين الأخيرين اللذين طُرحا ضمن المرحلة الثانية عقب الإقبال الذي شهدته الأبراج الثلاثة الأولى ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء المشروع خلال العام الجاري.

يعكس اكتمال مبيعات الأبراج الخمسة نجاح "لينار" في استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المشترين امتدت من السوق المحلي إلى أصحاب الأعمال والتنفيذيين الدوليين والمستثمرين من خارج الدولة في مؤشر على اتساع جاذبية المشروع وتنامي الاهتمام بالسوق العقاري في الشارقة.

وتتكامل هذه البيئة مع مجموعة من مشاريع التحسين التي تنفذها الشارقة للارتقاء بجودة الحياة وتسهيل التنقل وتشمل تطوير شبكة الطرق وإنشاء طرق وأنفاق جديدة .

وقال رائد كاجور النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف إن اكتمال بيع الأبراج السكنية الخمسة في (لينار) وما شهدته المرحلة الثانية من طلب خلال فترة قصيرة يعكسان تطوراً واضحاً في توقعات المشترين وفي مفهوم القيمة العقارية نفسه فقرارات الشراء اليوم تتجاوز مواصفات الوحدة السكنية لتشمل جودة المشروع ككل وقدرته على تقديم تجربة سكنية تلائم تطلعات الناس وطريقة حياتهم على المدى الطويل.