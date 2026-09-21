رماة الإمارات يتألقون في "آيتشي–ناغويا 2026" والمبارزة تدخل أجواء المنافسات غدا

ناغويا في 21 سبتمبر /وام/ واصل منتخب الإمارات حضوره بمنافسات دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» المقامة في اليابان حتى الرابع من أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية، إلى جانب نحو 6 آلاف مدرب وإداري يمثلون 45 دولة، فيما تشارك الإمارات بوفد يضم 165 رياضياً ورياضية ينافسون في 21 رياضة.

و شهد اليوم الأول من منافسات فردي الاسكيت تألق راميي المنتخب، إذ سجل محمد أحمد العلامة الكاملة بإصابته أول 50 طبقاً ليتصدر الترتيب، فيما حل سيف بن فطيس في المركز الرابع برصيد 49 طبقاً.

ويستكمل اللاعبان غداً الجولات المتبقية من التصفيات، على أن يُحسم الترتيب بعد نهاية 125 طبقاً، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى النهائي المقرر الأربعاء المقبل.

وفي منافسات السباحة، سجل عبدالله العامري زمناً قدره 28.72 ثانية في سباق 50 متراً ظهراً، فيما حقق حمد الشحي زمناً بلغ 24.06 ثانية في سباق 50 متراً حرة، وسجل عمر الحمادي دقيقة و08.78 ثانية في سباق 100 متر صدر.

وفي منافسات البندقية الهوائية للرجال لمسافة 10 أمتار، التي شهدت مشاركة 47 رامياً، سجل سالم محمد راشد اليماحي 611.8 نقطة، فيما حقق سلطان صالح محمد حسن 595.2 نقطة.

وأكد سعادة عبد الملك جاني، رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، أن مشاركة المنتخب في الدورة تأتي ضمن رؤية فنية واستراتيجية طويلة المدى تستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة قارياً ودولياً.

ووجه الشكر إلى رئيس وأعضاء وأمين عام اللجنة الأولمبية الإماراتية على الدعم المقدم للاتحاد والمنتخب، مثمناً جهود فريق العمل الموجود في اليابان وما يوفره من تسهيلات للوفد الإماراتي.

وأوضح أن مشاركة يوسف الهنائي تأتي ضمن برنامج إعداد طويل الأمد يعتمد خطة فنية متدرجة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ركزت على تطوير مستواه في السباحة، وهو ما انعكس على أدائه بخروجه من مرحلة السباحة ضمن المجموعة المتقدمة، فيما ستتواصل المرحلة المقبلة بالتركيز على تطوير مستواه في الدراجات والجري من خلال برامج تدريبية متخصصة.

من ناحية أخرى يشارك غداً الثلاثاء عبدالله العامري في سباق 400 متر متنوع ضمن منافسات السباحة، فيما تخوض صفية الصايغ وزهرة حسين نهائي سباق الطريق للسيدات لمسافة 91.3 كيلومتر بمشاركة 43 لاعبة.

وفي الرماية، يشارك الثنائي سالم محمد راشد اليماحي وفاطمة السويدي حسن في مسابقة البندقية الهوائية المختلط لمسافة 10 أمتار.

ويستهل منتخب الإمارات للمبارزة مشاركته في الدورة، حيث يخوض فارس البلوشي وحمد الجلاف منافسات فردي الفلوريه للرجال، فيما تشارك زينب الحوسني في منافسات فردي الإيبيه للسيدات.

وعلى صعيد جدول الميداليات، واصلت الصين الصدارة برصيد 38 ميدالية، منها 23 ذهبية و10 فضيات و5 برونزيات، تلتها اليابان بـ32 ميدالية، ثم كوريا الجنوبية بـ23 ميدالية.