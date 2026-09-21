انطلاق النسخة الـ8 من "معرض التخصصات الجامعي" بالشارقة

الشارقة في 21 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم بمقر "هيئة الشارقة للكتاب" فعاليات الدورة الثامنة من "معرض التخصصات الجامعي" الذي تنظمه "مكتبات الشارقة العامة" و تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري تحت شعار "ممر المستقبل.. حيث يلتقي الطموح بالإنجاز" بمشاركة 23 جامعة وجهة أكاديمية ومؤسسية لمساعدة الطلبة على اختيار تخصصاتهم الجامعية والتعرف إلى المسارات المهنية المرتبطة بها.

حضر الافتتاح كل من سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب والعقيد الركن سلطان أحمد آل علي من جامعة زايد العسكرية وإيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة.

واستقبل المعرض في يومه الأول 924 طالبة للتعرف إلى البرامج الدراسية وخيارات القبول والمنح لدى الجهات المشاركة والاستفادة من الجلسات والورش والأنشطة التفاعلية.

وتجمع الدورة الجديدة بين التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات و برنامج يضم 36 جلسة وورشة عمل ضمن مساري "حوارات المستقبل" و"نبض التخصص" بالإضافة إلى تجربة اختبار "مقياس" الذي أطلقته "مكتبات الشارقة العامة" بهدف استكشاف مهارات الطلبة واهتماماتهم.

وضمن مسار "حوارات المستقبل" قدّم مجلس شباب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) جلسة بعنوان " رحلتي إلى التميز المهني" .

وشهد المسار أيضا جلسة "كيف شكّل تخصصي مستقبلي" لدائرة الموارد البشرية إلى جانب جلسة "بوابة المنح العالمية" قدمتها إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة بجامعة الشارقة.

وفي مسار "نبض التخصص" قدّم الدكتور خالد الدقاني من جامعة الشارقة جلسة بعنوان "نحو اختيار جامعي واعٍ" فيما قاد الدكتور فيصل المطالقة من جامعة الفجيرة جلسة "اصنع مسارك المهني" وتضمّن البرنامج كذلك جلسة "بوصلة التخصصات والمهن" قدّمها الدكتور طارق ضياء الدين.

وتتناول جلسات "حوارات المستقبل" و"نبض التخصص" خلال الأيام المقبلة موضوعات تساعد الطلبة على اختيار تخصصاتهم والاستعداد للحياة الجامعية والمهنية من خلال التعرف إلى مهارات المستقبل والنجاح الأكاديمي والقبول والمنح واتخاذ القرار الدراسي ومتطلبات الانتقال إلى الجامعة إلى جانب مناقشة أثر التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التخصصات والوظائف المستقبلية.

ويتيح اختبار "مقياس" عبر شاشات تفاعلية مخصصة تقييم مجموعة من مهاراتهم الحالية والتعرف إلى ما يمكن تطويره من مهارات وفق التخصص الذي يفكرون في اختياره وبناءً على إجابات الطالب يقدم الاختبار مقترحات حول تخصصات ومسارات مهنية تتقاطع مع اهتماماته وطموحاته.

وتتيح الجهات المشاركة للطلبة وأولياء الأمور التواصل مباشرة مع ممثلي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعرف إلى التخصصات ومتطلبات القبول والمنح والحياة الجامعية.

ويوفر المعرض "دليل الزائر" الإلكتروني للتعريف بمواقع الأجنحة والخدمات فيما تستعرض "مكتبات الشارقة العامة" مصادرها الورقية والإلكترونية وقواعد البيانات ومساحات الدراسة.

وتشمل الجهات المشاركة جامعة الشارقة و الجامعة الأمريكية في الشارقة و جامعة عجمان و جامعة زايد العسكرية و جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية و جامعة خليفة و جامعة زايد و جامعة حمدان بن محمد الذكية و جامعة الوصل و كلية فاطمة للعلوم الصحية و جامعة الفجيرة و جامعة العين و جامعة روتشستر الأمريكية للتكنولوجيا في دبي إلى جانب أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية و أكاديمية شرطة دبي و أكاديمية الشارقة للنقل البحري و جامعة دبي و كليات التقنية العليا و جامعة الذيد و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى جامعة كلباء وجامعة الإمارات للطيران اللتين تشاركان لأول مرة في المعرض.