البرلمان العربي يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشاركة فلسطين

القاهرة في 21 سبتمبر/وام/ رحب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 152 دولة، قرارًا بشأن مشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، مؤكدًا أن هذا التصويت الدولي الواسع يمثل رسالة واضحة برفض محاولات تغييب فلسطين وإسكات صوت شعبها في المنظمة الدولية، وانتصارًا لحقها في المشاركة والتمثيل وفق قواعد العمل متعدد الأطراف وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد اليماحي في بيان أصدره اليوم أن فلسطين لا يمكن أن تُغيَّب، وصوت شعبها لا يمكن أن يُحجب، وقضيتها العادلة لا يمكن إسكاتها أو إخراجها من دائرة الاهتمام الدولي، مثمنًا مواقف الدول التي دعمت القرار.

وشدد اليماحي على أن هذا الموقف يجسد تمسكًا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واحترام مكانة دولة فلسطين وحقوقها في الأمم المتحدة.