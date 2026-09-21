تحالف بقيادة العربية للطيران يطلق أولى رحلاته من مطار الملك فهد الدولي

الدمام في 21 سبتمبر / وام / بدأ التحالف الذي تقوده شركة طيران العربية الناقل الوطني الجديد للمملكة أمس عملياته من مطار الملك فهد الدولي في الدمام بإطلاق رحلته الافتتاحية إلى الرياض إيذاناً ببدء عملياته من الدمام.

جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم في مطار الملك فهد الدولي قبل الرحلة الافتتاحية حضره مسؤولون وشركاء وضيوف وعند وصول الطائرة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتقوم شركة الطيران حالياً بتشغيل رحلتين يومياً من الدمام إلى الرياض وجدة بالإضافة إلى رحلة يومية واحدة إلى المدينة المنورة.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران العربية : " تمثل هذه الخطوة علامة فارقة هامة حيث تنطلق شركة الطيران الاقتصادي الوطنية الجديدة لأول مرة من مطار الملك فهد الدولي ويعكس بدء العمليات التزامنا بدعم التطوير المستمر لقطاع الطيران في المملكة مع توسيع نطاق الربط الجوي الموثوق وبأسعار معقولة من المنطقة الشرقية.

وأضاف: " يسعدنا أن نبدأ رحلتنا بثلاثة خطوط محلية رئيسية ونتطلع إلى توسيع شبكتنا وخدماتنا تدريجياً .. نتقدم بالشكر للهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات الدمام وجميع شركائنا على دعمهم المتواصل ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا على متن طائراتنا".

من جانبه قال المهندس محمد بن علي الحسني الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام :" يمثل إطلاق الرحلة الافتتاحية للتحالف الذي تقوده شركة العربية للطيران والذي اختار مطار الملك فهد الدولي قاعدةً لعملياته خطوةً هامةً في تعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية وتوسيع خيارات السفر للمسافرين ويعكس هذا الإطلاق مكانة المطار المتميزة وقدراته التشغيلية ويعزز دوره بوابة جوية تربط المنطقة الشرقية بالعالم.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في يوليو 2025 أن التحالف الذي تقوده شركة طيران العربية والذي يتألف من مجموعة طيران العربية ومجموعة نسما وشركة كون القابضة قد فاز بالمنافسة لإنشاء شركة الطيران الجديدة.

وحصلت شركة الطيران الوطنية الأسبوع الماضي على شهادة مشغل جوي من الهيئة العامة للطيران المدني ما يُمكّنها من بدء عملياتها من مقرها في مطار الملك فهد الدولي .

ومُنحت الشهادة بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية المطلوبة بنجاح مؤكدةً بذلك امتثال الشركة لمتطلبات السلامة والتشغيل المعمول بها.

تتبع الناقلة الوطنية نموذج أعمال طيران العربية الناجح منخفض التكلفة والذي يركز على تزويد العملاء برحلات جوية موثوقة ومريحة وبأسعار تنافسية وتشغل الناقلة طائرات إيرباص A320 المجهزة بـ 174 مقعدًا في مقصورة من درجة واحدة مما يوفر مساحة واسعة بين المقاعد لتعزيز راحة الركاب.