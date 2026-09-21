مشاتل بلدية منطقة الظفرة تنتج أكثر من 200 ألف شتلة سنوياً دعماً للتشجير والاستدامة البيئية

الظفرة في 21 سبتمبر/ وام/ تؤدي مشاتل بلدية منطقة الظفرة دوراً محورياً في دعم جهود التشجير وتعزيز الاستدامة البيئية وزيادة الرقعة الخضراء، من خلال 6 مشاتل تنتج أكثر من 200 ألف شتلة سنوياً، بما يسهم في تعزيز الغطاء النباتي والارتقاء بالمظهر العام في مدن منطقة الظفرة.

وتعمل البلدية على الاستفادة من إنتاج المشاتل في زراعة أكثر من 100 ألف شتلة سنوياً بمختلف مدن المنطقة، إلى جانب توزيع أكثر من 70 ألف شتلة على أفراد المجتمع والجهات والهيئات، ودعم مشاريع التجميل الطبيعي وتنسيق المواقع في الطرق والمرافق العامة.

ويركز إنتاج المشاتل على تنويع الأصناف النباتية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة والاحتياجات البيئية والتجميلية، وتشمل الأشجار المثمرة المحلية، والنباتات البرية، وأشجار الزينة والأشجار الحرجية، بما يعزز التنوع النباتي ويدعم استدامة أعمال التشجير.

تأتي هذه الجهود انطلاقاً من حرص بلدية منطقة الظفرة على تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية، باعتبار زيادة الرقعة الخضراء استثماراً في مستقبل أكثر استدامة، وعنصراً أساسياً في تحسين جودة الحياة وإبراز المظهر الحضاري والجمالي لمنطقة الظفرة.