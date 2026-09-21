عناصر الشرطة النسائية برأس الخيمة تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

رأس الخيمة في 21 سبتمبر/وام/ احتفلت عناصر الشرطة النسائية برأس الخيمة بـ " يوم المرأة الإماراتية " تحت شعار "بنظهر الأقوى".

حضر الاحتفال الرائد أمل حسن العوبد رئيسة الفريق الدائم للشرطة النسائية، مدير فرع التأهيل والتدريب بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة إلى جانب منتسبات وموظفات شرطة رأس الخيمة وسيدات من مجتمع الإمارة، وعدد من الجهات الراعية والداعمة وذلك بمقر نادي ضباط الشرطة.

ضمّ برنامج الاحتفال الذي تزامن مع فعاليات عام الأسرة 2026 عدداً من الفقرات الثقافية والترفيهية المتنوعة.

وتقدمت الرائد أمل العوبد الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة التي تدعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية بتطبيق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نماذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.