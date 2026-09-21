كليفلاند كلينك أبوظبي يعزز رعاية سرطان الثدي بتقنيات متقدمة ورعاية متكاملة

أبوظبي في 21 سبتمبر/وام/ يواصل القطاع الصحي في دولة الإمارات تطوير منظومة متقدمة لرعاية مرضى سرطان الثدي، من خلال توظيف أحدث التقنيات الطبية وتعزيز نماذج الرعاية المتكاملة ومتعددة التخصصات، بما يسهم في رفع دقة التشخيص، وتطوير الخيارات العلاجية، وتحسين تجربة المريضة وجودة حياتها.

ويعكس اعتماد كليفلاند كلينك أبوظبي "مركزاً للتميز" في علاج سرطان الثدي من دائرة الصحة – أبوظبي، التطور الذي تشهده المنظومة الصحية في الإمارة، وما تمتلكه من خبرات سريرية وتقنيات طبية متقدمة، بما يعزز إتاحة الرعاية التخصصية للمريضات في دولة الإمارات والمنطقة وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد مطالقة، طبيب استشاري في جراحة الثدي بمعهد التخصصات الجراحية المتكاملة في كليفلاند كلينك أبوظبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن كليفلاند كلينك أبوظبي حصل على اعتماد "مركز للتميز" بفضل تطوير برنامج متكامل لعلاج سرطان الثدي يستند إلى أعلى معايير الجودة العالمية، ويجمع بين الخبرة السريرية والرعاية متعددة التخصصات والابتكار، بما يسهم في تحقيق نتائج علاجية متميزة للمرضى.

وأوضح أن البرنامج يطبق أحدث التقنيات الجراحية، بما في ذلك الجراحة المحافظة على الثدي، والجراحة بمساعدة الروبوت، وخزعة العقدة الليمفاوية الحارسة، والتقنيات الحديثة لتحديد موضع الأورام، إلى جانب توفير خيارات ترميم الثدي، مع الالتزام بالإرشادات والبروتوكولات العالمية، والقياس المستمر لمؤشرات الأداء والجودة، والتركيز على سلامة المرضى وتحسين النتائج السريرية.

وأضاف أن البرنامج يقدم رعاية شاملة للمريضة تبدأ من الفحص والكشف المبكر، مروراً بالتشخيص والعلاج، وصولاً إلى إعادة التأهيل والمتابعة طويلة الأمد، وذلك من خلال فريق متعدد التخصصات يضم خبراء في جراحة الثدي، وطب الأورام، وعلاج الأورام بالأشعة، وتصوير الثدي، وعلم الأمراض، والجراحة التجميلية، والتمريض المتخصص، والدعم النفسي وإعادة التأهيل.

وأشار إلى تحقيق نتائج متميزة في الحد من معدلات المضاعفات، وتحسين جودة الحياة ورضا المريضات، إلى جانب المراجعة المستمرة للنتائج ومقارنتها بالمعايير الدولية، لافتاً إلى أن البرنامج يدعم البحث العلمي والتعليم والتدريب، والمشاركة في الدراسات السريرية، وتطوير الكفاءات الطبية، بما يضمن استدامة التميز والابتكار.

وقال إن مركز فاطمة بنت مبارك التابع لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهو مركز متخصص ومتكامل لعلاج الأورام، يواصل تعزيز إمكانية الحصول على رعاية متقدمة لسرطان الثدي داخل دولة الإمارات، بما يتيح للمريضات الوصول إلى تشخيص دقيق وخيارات علاجية متطورة بالقرب من عائلاتهن، ويحد من الحاجة إلى السفر خارج الدولة للحصول على الرعاية التخصصية.

وأضاف أن هذا الاعتماد يجسد رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها وجهة إقليمية وعالمية للرعاية الصحية المتقدمة.