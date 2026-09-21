سلطان القاسمي يعتمد 6700 طلب دعم سكني للمواطنين في الشارقة

الشارقة في 21 سبتمبر/وام/ اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كافة طلبات الدعم السكني المقدمة من المواطنين لدى دائرة الإسكان في الشارقة حتى تاريخ اليوم (21 سبتمر الجاري) والتي يبلغ عددها 6700 طلب، بفئتي القروض والمنح.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة معالجة حالات التعثر في المشاريع الإسكانية الفردية لمواطني الإمارة وتم إنجاز 734 مسكناً متعثراً على نفقة حكومة الشارقة، بقيمة إجمالية تزيد عن 603 ملايين درهم، إلى جانب اعتماد سموه الحزمة الأولى للحالات ذات الأولوية في الإسكان للمواطنين، والتي تشمل 500 مسكن بتكلفة قدرها 400 مليون درهم.

واعتمد سموه أيضا تقديم دعم سكني لمواطنين شرعوا في بناء منازلهم فردياً وبلغوا نسب إنجاز متقدمة ولم يتمكنوا من استكمالها ويشمل الدعم 127 مسكناً، بمبلغ يفوق 101 مليون درهم.