انطلاق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بدورته الـ13 الجمعة المقبل

الشارقة في 21 سبتمبر/ وام/ برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق في 25 سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 عرضاً مسرحياً قصيراً اختيرت من بين 34 عرضاً تأهلت إلى المرحلة الأخيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة عشرة والفعاليات المصاحبة لها، بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة رئيس مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح ومدير المهرجان، وعدد من المهتمين بالشأن المسرحي والثقافي.

واستعرضت مريم المعيني، رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، الخطوط العامة للدورة الجديدة، فيما تناولت علياء الزعابي، المنسق العام للمهرجان، تفاصيل العروض والأنشطة المصاحبة ومواعيد تنظيمها.

تأتي الدورة الجديدة امتداداً لمسيرة المهرجان الذي تأسس في سبتمبر 2012، بهدف رعاية وصقل المواهب المسرحية وإبرازها في الساحة الفنية، وتعزيز ما تحقق خلال دوراته السابقة من مكاسب وقيم فنية وثقافية واجتماعية داعمة للمواهب المسرحية، وإتاحة المجال أمامها للتجريب والإبداع والابتكار.

وأُعدت العروض المشاركة ضمن دورة عناصر العرض المسرحي الثالثة عشرة، التي نظمت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وتستند إلى نصوص من مكتبة «المسرح العالمي».

ويفتتح المهرجان مساء الجمعة المقبل في المركز الثقافي لمدينة كلباء بعرضي «عبور» من إخراج جاسم غريب، و«المرقمون» من إخراج أمل حسن.

وتتواصل العروض على مسرح جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، من خلال «بيلفنتو» من إخراج حمد البلوشي، و«الخطوبة» من إخراج مريم الزرعوني، و«وجبة خاصة» من إخراج محمد كسبان، و«آخر أمر» من إخراج محمد العبيدلي، و«أصابع ترى النور» من إخراج محمد حبيب، و«رادا» من إخراج وعد طارق، و«إنه أنت» من إخراج هاكوب عيد، و«في انتظار جودو» من إخراج خليل الدرمكي، و«الخادم الأخرس» من إخراج سارة السعدي، و«المستشفى» من إخراج طلال قمبر، و«ليلة طلاق» من إخراج عائشة القصاب، و«الفخارة المتشققة» من إخراج هبة ديب، و«ما حدث فعلاً» من إخراج هيفاء آل علي، و«أصوات لم تدفن» من إخراج حميد محمد عبدالله ، واختارت العروض لجنة فنية ضمت عبدالله مسعود من الإمارات، ومحمد مسعد من مصر، ولؤي شانا من سوريا.

ويرصد المهرجان جوائز لتثمين الجهود الإبداعية للمشاركين في مجالات الإخراج والسينوغرافيا والتمثيل، استناداً إلى تقرير لجنة التحكيم التي تضم حسن رجب من الإمارات، والطاهر بن عيسى العربي من تونس، ورانيا خلايلة من الأردن، ومحمد رميشي من المغرب، ودينا بدر من مصر.

وتعقب العروض ندوات نقدية تناقش جوانبها الفنية والتحديات التي تواجهها، بمشاركة 16 باحثاً وممارساً مسرحياً، فيما يمنح الممثلون المشاركون جوائز يومية مخصصة لجودة الأداء، يتولى الجمهور تحكيمها.

ويكرم المهرجان الفنان ناجي جمعة تقديراً لمسيرته الفنية وعطائه في إثراء الساحة المسرحية بالمنطقة الشرقية، وتتضمن مناسبة التكريم منحه شهادة تقدير خلال ليلة الافتتاح، إلى جانب تنظيم لقاء مفتوح معه يوم السبت 26 سبتمبر، يجمعه بضيوف المهرجان للحديث عن بداياته وأبرز محطات رحلته المسرحية ، ويصدر المهرجان بهذه المناسبة كتيباً يتضمن السيرة الفنية للفنان ناجي جمعة وشهادات حول مسيرته.

وينظم المهرجان يوم الأحد 27 سبتمبر الملتقى الفكري بعنوان «المسرح العالمي ودوره في تطوير المواهب الإخراجية»، بمشاركة إبراهيم سالم وعبدالله مسعود من الإمارات، والدكتورة رانيا فتح الله من مصر، والدكتور جمال المنير وحسين مطر من سوريا، والدكتور رائد خضراوي وكامل عبدالفتاح والدكتور سامي عمري من تونس.

ويحتضن المهرجان يوم الاثنين 28 سبتمبر ملتقى الشارقة الثاني عشر للبحث المسرحي، الذي يستضيف أربعة باحثين عرب حازوا أخيراً شهادة الدكتوراة في اختصاص المسرح.

ويقدم نايف البقمي من السعودية ملخصاً لبحثه «مسرح فهد ردة الحارثي بين النص والعرض: دراسة سيميولوجية»، فيما تقدم وسام أسامة من مصر بحثها «استخلاص تقنيات لتطوير خيال الممثل».

ويشارك عبدالرحمن السليلي من المغرب ببحث «تجاور الفنون في المسرح: دور الدراماتورجيا والإخراج في التوليف الدرامي»، بينما تقدم آسيا عاشور من تونس بحثا بعنوان «سيميائية الجسد في مسرح سعد الله ونوس».

ويستضيف المهرجان مجموعة من المسرحيين العرب من المغرب وتونس ومصر، ضمن برنامجه الذي يجمع العروض المسرحية والندوات النقدية والفعاليات الفكرية والبحثية.

ويختتم المهرجان مساء الأول من أكتوبر المقبل في المركز الثقافي لمدينة كلباء، حيث توزع الجوائز على الفائزين.

يأتي تنظيم الدورة الثالثة عشرة مواصلة لمسيرة مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تأسس عام 2012 بهدف رعاية المواهب المسرحية وصقلها وإبرازها في الساحة الفنية، من خلال توفير مساحة للتدريب والتجريب وتقديم العروض والتقييم النقدي والبحث المسرحي.