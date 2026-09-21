"خيرية الشارقة" تنفذ حزمة من المبادرات الإنسانية بمصر

الشارقة في 21 سبتمبر/وام/ اختتم وفد جميعة الشارقة الخيرية أمس زيارته الميدانية لجمهورية مصر العربية والتي نفذ خلالها حزمة من المبادرات الإنسانية والصحية والإنتاجية .

شملت المبادرات إجراء 34 عملية قسطرة وقلب مفتوح ضمن حملة "القلوب الصغيرة" وتوزيع 100 حزمة من مشاريع الأسر المنتجة إلى جانب توزيع 1000 سلة غذائية وحقائب مدرسية على 10190 مكفولا فضلا عن تخصيص 40 رحلة عمرة لأمهات الأيتام ضمن مبادرة "عمرة الأمهات المثاليات".

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو مجلس الإدارة الذي ترأس الوفد يرافقه علي محمد الراشدي رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات بالجمعية إن الزيارة تأتي ضمن خطة الجمعية للزيارات الميدانية التي تستهدف متابعة المشاريع المنفذة والوقوف على احتياجات المستفيدين إلى جانب تدشين المبادرات الجديدة والتأكد من استدامة المشاريع التي جرى تنفيذها خلال الفترات السابقة.