"يوروستات" : أكثر من مليوني رحلة طيران بدول الاتحاد الأوروبي خلال صيف 2026

بروكسل في 21 سبتمبر/وام/ سجلت حركة الطيران التجاري في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا خلال أشهر الصيف الثلاثة يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2026، مع تجاوز عدد الرحلات الجوية مليوني رحلة بين يونيو وأغسطس، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».

وبلغ عدد الرحلات التجارية في أغسطس 708,980 رحلة، بزيادة قدرها 2.3% مقارنة بأغسطس 2025، و5.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.

وكان يوليو الشهر الأكثر ازدحامًا خلال الربع الثالث، إذ سجل 709,931 رحلة، بارتفاع 2.8% على أساس سنوي و5.7% مقارنة بيوليو 2024.. وفي يونيو، بلغ عدد الرحلات 662,480 رحلة، بزيادة 2.1% عن يونيو 2025 و4.9% مقارنة بيونيو 2024.

وعلى مستوى الدول الأعضاء، ارتفع عدد الرحلات التجارية في أغسطس مقارنة بالعام السابق في 19 دولة، بينما تراجع في 8 دول.

وسجلت سلوفاكيا أكبر زيادة بنسبة 37%، تلتها مالطا بـ 12.4% وإستونيا بـ8.3%. في المقابل، جاءت أكبر التراجعات في النمسا (-4.7%) وقبرص (-3.0%) وألمانيا (-2.4%).

وأظهرت البيانات في الوقت نفسه استقرار إيطاليا عند نمو نسبته 5.7% مقارنة بأغسطس 2024.