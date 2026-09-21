"قمة مستقبل الضيافة" تكرم عبدالله بن طوق وتيم كلارك ضمن جوائزها لعام 2026

دبي في 21 سبتمبر /وام/ أعلنت “القمة العالمية لمستقبل الضيافة” الفائزين بجوائزها لعام 2026، التي تكرم نخبة من القيادات والشخصيات المؤثرة تقديرا لإسهاماتها في تطوير قطاعي السياحة والضيافة، وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة في مدينة جميرا بدبي خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل.

وحصل معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، على “جائزة القيادة”، تقديرا لدوره في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة السياحة والضيافة ضمن القطاعات الاستراتيجية للنمو واستقطاب الاستثمارات، فيما حصل السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، على “جائزة الإنجاز مدى الحياة”، تكريما لمسيرته الممتدة لأكثر من خمسة عقود وإسهاماته في تطوير قطاع الطيران عالميا.

ويتولى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وراعي قمة مستقبل الضيافة، تكريم الفائزين خلال حفل يقام في 29 سبتمبر الجاري.

وقال جوناثان وورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة “ذا بنش”، الجهة المنظمة للقمة، إن الجوائز تحتفي برواد القطاع وقادته الذين أسهمت رؤيتهم والتزامهم في تطور قطاعي السياحة والضيافة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى اختيار وزير الاقتصاد والسياحة وتيم كلارك بناء على ترشيحات المجلس الاستشاري للقمة.

وتولى معالي عبدالله بن طوق منصب وزير الاقتصاد عام 2020(وزير الاقتصاد والسياحة حالياً) ويترأس مجلس الإمارات للسياحة، وقاد جهود تنفيذ “استراتيجية الإمارات للسياحة 2031” وتعزيز التكامل السياحي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وانضم السير تيم كلارك إلى الفريق المؤسس لطيران الإمارات عام 1985، وتولى رئاسة الناقلة عام 2003، وأسهم خلال مسيرته في توسع شبكة عملياتها الدولية وتعزيز حضور دبي مركزا عالميا للطيران والسفر