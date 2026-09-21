"فريق الذيد للمسدس" يشارك في دورة الألعاب الآسيوية العشرين

الشارقة في 21 سبتمبر/ وام / يشارك فريق الرماية للمسدس بنادي الذيد الرياضي في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ20 التي انطلقت أمس، في مدينة ناجويا اليابانية، وتتواصل حتى الثاني من أكتوبر المقبل، وتأتي هذه المحطة القارية البارزة لتؤكد الحضور اللامع والجاهزية العالية لنادي الذيد في تمثيل الرياضة الإماراتية بالمحافل الدولية الكبرى.

ويضم وفد الفريق المشارك إداري الفريق علي بن نومه الكتبي، والمدرب أمين مثنى أحمد إلى جانب الرماة أحمد الأميري ومحمد كامل مهدي الذين يخوضون منافسات الرماية بعزيمة وإصرار بغية تقديم مستويات مشرفة واستعراض مهاراتهم الفنية العالية في الاستحقاق الآسيوي.

وقال سعادة مالك مصبح الكتبي عضو مجلس الإدارة ومسؤول الرماية بنادي الذيد: تعكس المشاركة القارية حرص النادي واهتمامه المستمر بتطوير رياضة الرماية ودعم أبطاله في مختلف البطولات، بما يضمن صقل خبراتهم الميدانية وتطوير قدراتهم التنافسية من خلال الاحتكاك المباشر مع أقوى الرماة على مستوى القارة الآسيوية.