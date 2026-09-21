غدا.. إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومجلس زعبيل يستقبل المعزين لثلاثة أيام

دبي في 21 سبتمبر / وام / تقام صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في مسجد زعبيل الكبير بدبي غدا (الثلاثاء) في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وتُتقبّل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في مجلس زعبيل لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من غد الثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا وحتى صلاة المغرب، ويومي الأربعاء والخميس، خلال الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى صلاة الظهر، وفي الفترة المسائية عقب صلاة العصر وحتى موعد صلاة المغرب.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)