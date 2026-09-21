أوانا ماريا تتوج بلقب المحطة الخامسة لسلسلة سباقات الإمارات العالمية للقدرة

بوخارست في 21 سبتمبر/ وام / توجت الفارسة الرومانية أوانا ماريا بوبيسكو، على صهوة الجواد "كحيلان"، بلقب المحطة الخامسة من سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، التي أقيمت، في منطقة البلقان – بوفتيا بجمهورية رومانيا، بمشاركة نخبة من فرسان وفارسات القدرة والتحمل.

وجرى السباق الرئيسي على 5 مراحل، بلغت مسافات الأولى 39 كيلومتراً، والثانية 33 كيلومتراً، والثالثة 39 كيلومتراً، والرابعة 28 كيلومتراً، والخامسة 21 كيلومتراً، فيما سجلت البطلة زمناً قدره 11:42:34 ساعة.

وأقيمت الفعاليات بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة، وEIEV PULSE، والاتحاد الروماني للفروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وشملت إقامة سبعة سباقات على مدار يومين، إلى جانب السباق الرئيسي لمسافة 160 كيلومترا.

وأسفرت منافسات اليوم الأول عن فوز استيفانو أوسب، على صهوة "كادير"، بلقب بطولة البلقان للقدرة لمسافة 121 كيلومتراً، فيما أحرز رادوست باكالوف، على صهوة "نازاريت"، لقب بطولة البلقان للقدرة للشباب والناشئين لمسافة 103 كيلومترات.

وفي منافسات اليوم الثاني، فازت الفارسة أريم كافراز بسباق القدرة الدولي "ثلاث نجوم" لمسافة 140 كيلومتراً، على صهوة الجواد "لافينيا"، بزمن بلغ 9:06:14 ساعة.

كما توجت الفارسة باربارا برومبيرجر بلقب السباق الدولي "نجمتين" لمسافة 121 كيلومتراً، على صهوة "كايسا"، بزمن 7:21:38 ساعة، فيما أحرزت الفارسة يوانا كايومير لقب السباق الدولي للشباب والناشئين "نجمتين" للمسافة ذاتها، بزمن 7:21:35 ساعة.

وفازت إلينا ستوين بلقب السباق الدولي "نجمة واحدة" لمسافة 103 كيلومترات، على صهوة "أشيرا"، بزمن 7:30:06 ساعة، فيما حصدت كارينا دوبريفا لقب السباق الدولي "نجمة واحدة" للشباب والناشئين لمسافة 103 كيلومترات، على صهوة “أرجنتينا”، بزمن 6:51:36 ساعة.

وقام بتتويج الفائزين سعادة سلطان محمد ماجد العلي، سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا، والدكتور عبد الله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس لجنة القدرة، ومحمد علي الحضرمي، مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية في قرية الإمارات العالمية للقدرة.