7 دراجين يمثلون "الإمارات للدراجات" غداً في طواف "كرو ريس" الكرواتي

زغرب في 21 سبتمبر/ وام / يقود البلجيكي تيم ويلينز فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، تشكيلة الفريق في النسخة الـ11 من طواف "كرو ريس" الكرواتي، الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 27 سبتمبر الحالي، ويمثل الفريق فيه 7 دراجين، وذلك في إطار سعي الفريق للاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وتنطلق المنافسات من مدينة سبليت الكرواتية، وتختتم في العاصمة زغرب، مروراً بعدد من المدن والمحطات الكرواتية، بإجمالي مسافة تقترب من 1000 كيلومتر.

ويشرف على قيادة الفريق خلال الطواف المدير الرياضي أندريه هاوبتمان، والمدير الرياضي يان بولانك، الذي سبق له احتلال المركز الخامس في الترتيب العام للسباق عام 2017، خلال الموسم الأول لفريق الإمارات على الساحة الاحترافية.

وحقق فريق الإمارات 3 انتصارات في مراحل الطواف خلال مشاركته الأولى، قبل أن يضيف 3 انتصارات أخرى إلى رصيده، إلى جانب التتويج باللقب العام مرتين عن طريق الأمريكي براندون ماكنولتي عامي 2024 و2025.

ويغيب ماكنولتي عن النسخة الحالية لمشاركته مع المنتخب الأمريكي في بطولة العالم للطرق المقامة في مونتريال، فيما يتولى ويلينز مهمة قيادة الفريق في منافسات الترتيب العام، إلى جانب الكولومبي سيباستيان مولانو، الذي سبق له الفوز بإحدى مراحل الطواف عام 2024.

ويضم فريق الإمارات إكس آر جي إلى جانب ويلينز ومولانو كلاً من لوكا جيايمي، ويوليوس يوهانسن، ودومين نوفاك، وروي أوليفيرا، ونيلس بوليت، الذي حقق مؤخراً الفوز بإحدى مراحل طواف بريطانيا.

ويتضمن الطواف 6 مراحل، تبدأ غداً بمرحلة تمتد من سبليت إلى سيغيت لمسافة 167.4 كيلومتر، وتشهد صعود مرتفعين من الفئة الثانية في الجزء الأخير من مسارها، على أن تبلغ قمة الصعود الأخير في كوفاتشيفيتشي قبل نحو 21 كيلومتراً من خط النهاية.