"خليجي 27" تستكمل جاهزيتها الإعلامية وتدعو إلى تعزيز التغطية والحضور الجماهيري

جدة في 21 سبتمبر/ وام/ أكد الاجتماع الدوري للجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 27"، أهمية تكامل جهود الاتحادات الخليجية في التعريف بالبطولة وتعزيز حضورها الجماهيري والإعلامي، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الإعلامية قبل انطلاق المنافسات.

وتستضيف مدينة جدة منافسات البطولة، من 23 سبتمبر الحالي حتى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي عقد اليوم برئاسة خالد مبارك الكواري، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها وممثلي الاتحادات الخليجية، حيث جرى استعراض آخر الاستعدادات الإعلامية، والتأكيد على أهمية تنسيق جهود فرق العمل لضمان تقديم تغطية إعلامية مهنية تواكب مكانة البطولة وتاريخها، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل الإعلامي.

كما استعرض الاجتماع جاهزية منظومة الاعتماد والمراكز الإعلامية، والاستعدادات الخاصة بافتتاح المركز الإعلامي الرئيسي، والترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الصحفي الرئيسي للبطولة، واستكمال تجهيز المراكز الإعلامية في ملاعب المنافسات، بما يوفر بيئة عمل متكاملة لممثلي وسائل الإعلام طوال فترة إقامة البطولة.

وأكد خالد مبارك الكواري أهمية سرعة التعامل مع أي ملاحظات تشغيلية خلال أيام البطولة، واستمرار التنسيق بين اللجنة الإعلامية الخليجية واللجنة الإعلامية المحلية، وسرعة تبادل المعلومات، والالتزام بالجداول التنظيمية الخاصة بالمؤتمرات الصحفية والتنقلات والتصاريح، بما يضمن انسيابية العمل الإعلامي وتقديم أفضل الخدمات لممثلي وسائل الإعلام.

وأشاد أعضاء اللجنة بالمحتوى الإعلامي والترويجي الذي تقدمه الاتحادات الخليجية للتعريف بالبطولة وتعزيز حضورها الجماهيري والإعلامي، مؤكدين أهمية مواصلة هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم نجاح البطولة.