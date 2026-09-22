حريق هائل يهدد محمية طبيعية في كولومبيا

بوغوتا في 22 سبتمبر/وام/ اندلع حريق غابات هائل قرب بلدة "فيلا دي ليفا" السياحية في كولومبيا، وأتى على نحو 290 هكتارًا، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الكارثة في البلدة.

وأعلنت السلطات إجلاء عدد من السكان ونزلاء فندقين كإجراء احترازي، فيما لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات خطيرة. وتلقى 37 شخصًا العلاج، معظمهم من أفراد فرق الطوارئ.

وحذر حاكم إقليم بوياكا، كارلوس أمايا، من خطر امتداد النيران إلى محمية "إيجواكي" الطبيعية، التي تعد من أبرز مناطق الحياة البرية والنباتات في كولومبيا، ما قد يلحق بها أضراراً لا يمكن إصلاحها، حسب تعبيره.