ارتفاع أسعار الذهب و المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 22 سبتمبر /وام/ ارتفعت أسعار ⁠الذهب بشكل طفيف اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة حدت من المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4357.31 دولار للأوقية (الأونصة) ، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ​ديسمبر القادم 0.3 بالمئة إلى 4395 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 66.48 ​دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1811.28 ⁠دولار فيما زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1309.78 دولار.