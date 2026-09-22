"بولو" يتصاعد إلى إعصار قوي مهدداً سواحل المكسيك

ميامي في 22 سبتمبر/وام/ حذر خبراء الأرصاد من أن الإعصار "بولو" سيشتد بسرعة في المحيط الهادئ، ليتحول إلى إعصار قوي

في وقت لاحق من هذا الأسبوع مهدداً سواحل المكسيك.

وذكر المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، أن "بولو" قد يجلب أمطاراً غزيرة وأمواجاً عاتية ورياحاً بقوة عاصفة مدارية إلى أجزاء من المكسيك في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من غد الأربعاء.

وكان " بولو" يتحرك شرقا أمس، لكن خبراء الأرصاد توقعوا، وفقا لنشرة تحذيرية، أن يغير مساره بشكل حاد نحو الغرب والشمال الغربي أو نحو الشمال الغربي بحلول وقت متأخر من اليوم ، وكان من المتوقع أن يتحرك الإعصار بمحاذاة ساحل غرب المكسيك، مع بقائه بعيدا عن اليابسة.