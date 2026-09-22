الولايات المتحدة تنهي حظر تسليح غواتيمالا المستمر منذ 50 عاماً

غواتيمالا سيتي في 22 سبتمبر/وام/ سلّمت الولايات المتحدة، معدات عسكرية إلى غواتيمالا للمرة الأولى منذ نحو 50 عاماً، منهية حظراً على تصدير الأسلحة إلى البلاد.

وقال الرئيس برناردو أريفالو إن غواتيمالا أن بلاده تلقت أسلحة ومعدات بقيمة نحو 5 ملايين دولار، بهدف دعم جهود مكافحة عصابات المخدرات وحماية السكان.

وتشمل الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها أمس ، بنادق "إم 4"، ورشاشات، وقاذفات قنابل، ومعدات للعمليات الخاصة الليلية.

وكانت واشنطن قد علّقت صادرات الأسلحة إلى غواتيمالا عام 1977، خلال الصراع الداخلي الذي شهد مواجهات بين قوات الأمن الحكومية ومجموعات مسلحة.