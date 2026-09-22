عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

نيويورك في 22 سبتمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.

فقد التقى سموه، معالي تشو هيون وزير الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة، ومعالي يوراي بلانار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا، ومعالي كونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية في جمهورية قبرص، ومعالي غوستاف أيتارو وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية بالاو، ومعالي مانويل توفار ريفيرا وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا، ومعالي غلاوك كونجوفكا النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كوسوفو، ومعالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية في كندا، ومعالي كارلوس إسبا وزير الخارجية في جمهورية بيرو، ومعالي فرانسيسكو بيريز ماكينا وزير الخارجية في جمهورية تشيلي، ومعالي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز وزير الخارجية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، ومعالي باولو رانجل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال.

وجرى، خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ.

كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاسيما ما يتصل بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين، وترسيخ التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على بناء شراكات إيجابية ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزز الازدهار الاقتصادي، وترسخ أسس الأمن والاستقرار والسلام.

كما تناولت اللقاءات الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال.

وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية، وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اجتماعا مشتركا مع سعادة السيناتور جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة، ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.