لجنة "الفورمولا 1" تعتمد تقليص مسافة سباقات الجائزة الكبرى بدءاً من 2027

لندن في 22 سبتمبر /وام/ وافقت لجنة بطولة العالم لـ"الفورمولا 1" على تقليص المسافة الإجمالية لسباقات الجائزة الكبرى من 305 كيلومترات إلى 290 كيلومتراً اعتباراً من موسم 2027، بما يعادل تقليص السباق بمقدار لفتين أو ثلاث لفات، وذلك تماشياً مع التعديلات المقررة على لوائح وحدات الطاقة المتعلقة بتدفق الوقود.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة "الفورمولا 1" لعام 2026، الذي عقد في مقر الاتحاد الدولي للسيارات "FIA" بالعاصمة البريطانية لندن أمس، برئاسة مدير سباقات السيارات أحادية المقعد في الاتحاد الدولي للسيارات نيكولاس تومبازيس، والرئيس التنفيذي لـ"الفورمولا 1" ستيفانو دومينيكالي.

كما وافقت اللجنة على استحداث موعد نهائي ثابت لإنهاء أي نشاط تنافسي في السباقات التي تتعرض للتوقف بسبب الأمطار أو عوامل أخرى، مع إلغاء الحد الزمني الحالي البالغ ثلاث ساعات لاحتساب مدة السباق من بدايته حتى نهايته، بما يشمل فترات التوقف، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ ساعتين لزمن التسابق الفعلي، فيما أوضحت اللجنة أن هذه التعديلات تهدف إلى منح الجماهير فرصة أفضل لمتابعة سباق كامل عند حدوث اضطرابات.

وشملت القرارات أيضاً منح مرونة أكبر لتمديد حصص التجارب الحرة إذا تعرضت للتوقف، وإلغاء اعتماد نواقل الحركة (علب التروس) اعتباراً من موسم 2027، بما يحافظ على حرية التطوير لدى الشركات المصنعة، إلى جانب إدخال تعديلات فنية طفيفة على لوائح موسم 2027.

وأكد الاتحاد الدولي للسيارات، أن جميع التعديلات التنظيمية التي أقرتها لجنة "الفورمولا 1" ستظل خاضعة للموافقة النهائية من المجلس العالمي لرياضة المحركات قبل دخولها حيز التنفيذ.