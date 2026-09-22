شرطة أبوظبي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية وتستعرض مسيرتها بالعمل الشرطي

العين في 22 سبتمبر/ وام/ نظمت شرطة أبوظبي احتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، في متحف المربعة بمدينة العين بحضور منتسبات الشرطة وعدد من سيدات المجتمع، تضمنت عدداً من الفقرات والأنشطة التي سلطت الضوء على مسيرة المرأة في المجال الشرطي، وما تحظى به من دعم وتقدير في بيئة العمل.

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية تناولت دور المرأة وإسهاماتها في العمل الشرطي، واستعرضت أبرز التجارب والنماذج الملهمة التي تعكس جهود الكوادر النسائية في أداء مهامها ومسؤولياتها بكفاءة واقتدار.

وشملت الفعالية جولة تعريفية في متحف المربعة، تعرف خلالها المشاركون على قسم الموروث الشرطي، واطلعوا على جانب من تاريخ العمل الشرطي ونماذج من الزي الشرطي القديم للمرأة، بما يعكس تطور حضورها في المؤسسة الشرطية عبر مختلف المراحل.

وشهدت الفعالية مشاركة فرقة شرطة أبوظبي الموسيقية، التي قدمت عدداً من المعزوفات الموسيقية الوطنية والتراثية، في أجواء احتفالية عكست الاعتزاز بالهوية الوطنية.