"أبوظبي الرياضي" يطلق برنامجًا لتأهيل الكوادر الرياضية

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إطلاق برنامج تدريبي نوعي لتأهيل الكوادر الرياضية، ضمن اتفاقية تعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك في 3 ألعاب هي ألعاب القوى، والمصارعة، والسباحة.

ويستهدف البرنامج كلًا من المدربين والحكام، ومعلمي التربية الرياضية، والكوادر الفنية العاملة في الأندية والمدارس.

ويبدأ البرنامج بفعاليات ألعاب القوى خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر المقبل في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وللمصارعة خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل، وللسباحة خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل، وسيتم تحديد مقر إقامتهما لاحقا.

ويهدف البرنامج إلى تطوير وتأهيل الكوادر، وتعزيز ودعم مسيرة الرياضة الأولمبية الآسيوية، وبناء قاعدة من الكفاءات التدريبية والتحكيمية لخدمة الأندية والمدارس، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الرياضية، واكتشاف المواهب الرياضية، ورفع كفاءة المدربين والحكام وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وكذلك دعم مشروعات المسابقات المدرسية وتمكين المدارس من إدارة أنشطتها الرياضية.