بيورهيلث توسِّع شبكة "عيادات صحة" لتعزيز الرعاية الصحية لأفراد المجتمع

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام/ أعلنت "بيورهيلث" عن خططها لتوسيع شبكة "عيادات صحة" في أبوظبي والعين، من خلال إضافة وتطوير 22 عيادة ومنشأة صحية ووحدة رعاية متنقلة خلال عام 2026، بما يضمن توسيع نطاق خدمات الفحص الوقائي والكشف المبكر عن الأمراض المدعوم بأحدث التقنيات، ويرسّخ دور الرعاية الصحية الأولية كشريك صحي موثوق يرافق الأفراد والأسر في مختلف مراحل حياتهم، ويوفر لهم رعاية مستمرة تتمحور حول احتياجاتهم.

وتشمل خطة التوسع افتتاح ست عيادات للرعاية الصحية الأولية، وثلاثة مراكز للفحص الطبي للإقامة، وست وحدات رعاية صحية متنقلة، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الصحية في خمس عيادات، وإعادة افتتاح عيادتين قائمتين.

وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، لبناء منظومة رعاية صحية متكاملة ترتكز على الوقاية واستمرارية الرعاية وتحسين النتائج الصحية، من خلال ترسيخ دور الرعاية الأولية كنقطة انطلاق أساسية للرحلة الصحية للأفراد والأسر.

ويأتي هذا التوسع كاستجابة مباشرة للنمو السكاني والتوسع العمراني المستمرين في الإمارة، بما يسهم في إتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع، وتخفيف الضغط على منشآت الرعاية الصحية، والتنسيق بين مختلف التخصصات الصحية، لتحقيق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل.

وتؤدي شبكة "عيادات صحة" دوراً محورياً في توفير رعاية صحية موثوقة وسهلة الوصول لأفراد المجتمع.

ومن خلال توسيع بنيتها التحتية، وتيسير الوصول إلى خدمات الرعاية، ومواءمة الخدمات ضمن نموذج "الرعاية والتأمين"، تعمل "بيورهيلث" على تعزيز الوقاية وتحسين اتساق خدمات الرعاية الصحية، بما يحقق قيمة مستدامة لمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إن المجموعة تؤمن بأن المجتمعات القوية تبدأ بأسر تتمتع بصحة جيدة، ومن خلال توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية عبر مختلف أنحاء أبوظبي، توفر "بيورهيلث" لكل أسرة ما تحتاج إليه من دعم وطمأنينة لتنعم بحياة صحية ومزدهرة.

وأضافت أن النمو المتواصل لشبكة عيادات صحة يسهم في دعم رؤية دائرة الصحة – أبوظبي الرامية إلى ترسيخ نهج الرعاية الوقائية القائم على مفهوم طبيب الأسرة في الإمارة، مشيرة إلى أنه من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية في الأحياء السكنية الآخذة في النمو، يتم تعزيز الكشف المبكر، وضمان استمرارية الرعاية، ودعم مسيرة التحول طويلة الأمد في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي.

وتماشياً مع "عام الأسرة 2026" في دولة الإمارات، توفر شبكة "عيادات صحة" الموسّعة رعاية صحية شاملة وفق أرقى المعايير العالمية في الأحياء والمناطق التي تعيش وتعمل فيها الأسر.

وقد بدأت عدة منشآت بتقديم خدماتها خلال عام 2026، وتخدم حالياً أفراد المجتمع في مناطق تشمل الروضة وجزيرة السعديات وليوا في منطقة الظفرة. ومن المقرر افتتاح منشآت إضافية في أبوظبي قبل نهاية 2026، بما يعزز قدرات الشبكة ويوسع نطاق خدماتها.

كما تم تصميم وتجهيز وحدات الرعاية الصحية المتنقلة من قبل "وان هيلث"، إحدى شركات "بيورهيلث" والمزوّد المتكامل لحلول الرعاية الصحية للمجموعة، دعماً لجهود عيادات صحة في توسيع نطاق خدمات الرعاية الوقائية والرعاية الصحية الأولية عالية الجودة خارج نطاق المرافق الصحية التقليدية، وتقريبها من أفراد المجتمع.

وتضم شبكة "عيادات صحة" أكثر من 900 طبيب يعملون في أكثر من 20 تخصصاً طبياً، تشمل طب الأطفال وأمراض القلب وطب الأسرة، ضمن منظومة متكاملة للرعاية الصحية الأولية تدعم تقديم رعاية شاملة ومستدامة تتمحور حول الأسر، وتتطور مع احتياجاتهم الصحية.

وتعمل العيادات على مدار 365 يوماً في السنة، مع ساعات عمل ممتدة وخدمات متاحة على مدار الساعة في مراكز مختارة.

كما تستفيد الشبكة من حلول وتقنيات تشخيصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على تحليل البيانات، بما في ذلك إعداد تقارير متقدمة للأشعة وبرامج معترف بها دولياً لفحص شبكية العين، مما يعزز الدقة السريرية وكفاءة الخدمات ويدعم التدخل المبكر.

وقالت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ"عيادات صحة"، التركيز ينصب على ضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة وفي متناول المجتمعات التي تخدمها العيادات، موضحة أن هذا التوسع يتيح تلبية الطلب المتزايد من خلال ساعات عمل ممتدة وخبرات طبية متعددة التخصصات وتحسين انسيابية تقديم الخدمات للمرضى، بما يسهم في تقليص أوقات الانتظار والارتقاء بتجربة المريض بشكل عام، مع مواصلة التركيز على الرعاية الوقائية والتميّز السريري ودمج تقنيات التشخيص المتقدمة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2025، سجلت "عيادات صحة" 4.1 مليون زيارة للعيادات الخارجية، بزيادة قدرها 14.5% مقارنة بالعام السابق، كما أجرت 1.4 مليون فحص طبي للإقامة، بنمو سنوي بلغ 12.5%.

وتقدم الشبكة خدماتها لأكثر من 2.4 مليون شخص في جميع أنحاء أبوظبي، وسجلت نمواً بنسبة 54% في زيارات العيادات التخصصية، مدعوماً بانضمام 100 طبيب إضافي إلى كوادرها.

كما حققت "عيادات صحة" 70 نقطة على مؤشر توصية العملاء (NPS)، وهو مؤشر قوي على ارتفاع مستوى رضا المراجعين.

ومع استمرار نمو إمارة أبوظبي وتوسّع مجتمعاتها، تواصل "عيادات صحة" تعزيز الرعاية الوقائية، وتطوير خطط صحية مخصصة تراعي الاحتياجات المتغيرة للأفراد والأسر، والارتقاء بالنتائج الصحية للسكان على المدى الطويل.