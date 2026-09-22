61 نقطة تمنح أبوظبي للزوارق السريعة أفضلية الفرق قبل جولة شنغهاي العالمية

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام/ يتأهب فريق أبوظبي لخوض الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، التي تستضيفها مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل، وهو يتصدر الترتيب العام لبطولة العالم للفرق.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة في بيانها اليوم، أن البرنامج الرسمي للجولة سيبدأ في 3 أكتوبر المقبل بافتتاح منطقة الفرق وإجراءات التسجيل والفحص الفني للزوارق، على أن تقام المنافسات الرسمية يومي 4 و5 أكتوبر، بمشاركة نخبة من أبرز الفرق والسائقين في البطولة.

ويخوض فريق أبوظبي الجولة متصدراً ترتيب الفرق برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطة واحدة أمام فريق فيكتوري صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، فيما يمتلك كل من فريقي الشارقة وستروموي 53 نقطة، ما يعزز أهمية جولة شنغهاي في سباق المنافسة على الصدارة قبل المراحل المقبلة من الموسم.

ويمثل الفريق في الجولة ثلاثة زوارق يقودها السويدي يوناس أندرسون على متن الزورق رقم 5، ومواطنه إريك ستارك بالزورق رقم 6، إلى جانب الإماراتي راشد القمزي على متن الزورق رقم 35، فيما يشارك الفريق بدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، الشريك اللوجستي الرسمي لفريق أبوظبي.

ويحتل أندرسون، بطل العالم ثلاث مرات، المركز الرابع في ترتيب السائقين برصيد 31 نقطة، فيما يأتي إريك ستارك في المركز الخامس مناصفة برصيد 30 نقطة، ويملك راشد القمزي 11 نقطة، بينما يتصدر الأمريكي شون تورينتي، سائق فريق فيكتوري، الترتيب برصيد 40 نقطة.

ويدخل فريق أبوظبي جولة شنغهاي بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه القوية في الجولة الماضية التي أقيمت على بحيرة إيسيك كول في قيرغستان، حيث أحرز يوناس أندرسون مركز الانطلاق الأول، وفاز بأحد سباقات السرعة، فيما حل إريك ستارك ثانياً في السباق الرئيسي، وهي النتائج التي قادت الفريق إلى صدارة الترتيب العام للفرق.

وتكتسب جولة شنغهاي أهمية خاصة بالنسبة لأندرسون، حيث يعود إلى الحلبة التي كان آخر انتصار له عليها في سباقات الجائزة الكبرى، عندما توج بلقب جائزة شنغهاي الكبرى عام 2025.

ويمتلك السائق السويدي سجلاً حافلاً في بطولة العالم، يضم 17 فوزاً في سباقات الجائزة الكبرى، و38 منصة تتويج، و18 مركز انطلاق أول، إلى جانب إحرازه لقب بطولة العالم ثلاث مرات.