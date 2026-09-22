بلدية مدينة العين تختتم حملة "السلامة في الحر" بتوعية أكثر من 12 ألف عامل

العين في 22 سبتمبر/ وام/ اختتمت بلدية مدينة العين، حملة "السلامة في الحر 2026"، التي تم تنفيذها على مدى ثلاثة أشهر خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2026، بهدف تعزيز الوعي بمتطلبات وإجراءات السلامة والصحة المهنية خلال فصل الصيف، والحد من مخاطر الإجهاد الحراري للعاملين في المواقع الخارجية.

وقالت الدكتورة غوية النعيمي رئيس قسم التوعية والتواصل بإدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة العين، إن الحملة تمكنت من توعية أكثر من 12 ألف عامل، من خلال الأنشطة التوعوية والزيارات الميدانية والتدريب الذاتي، مع التركيز على مخاطر التعرض للحرارة والإجهاد الحراري، والإجراءات الوقائية التي تسهم في حماية العاملين ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الخارجية.

وأشارت إلى أن الزيارات التوعوية المنفذة ضمن الحملة لم تسجل أية مخالفات، بما يعكس أهمية الجهود التوعوية في تعزيز المعرفة بالممارسات والإجراءات الوقائية اللازمة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن الحملة نفذت زيارات وجولات ميدانية في مناطق العامرة والظاهر والنباغ والطوية، متضمنة عدداً من مشاريع البناء والإنشاء والحدائق ومواقع مختلفة ضمن نطاق منطقة العين، وساهمت الزيارات الميدانية والبرامج التدريب الذاتي في نشر الممارسات الوقائية وتعزيز الالتزام بإجراءات السلامة في بيئة العمل.

وأكدت بلدية مدينة العين أهمية مواصلة تنفيذ الحملات والزيارات التوعوية الميدانية، والتوسع في استهداف المشاريع والمنشآت التي تتطلب أعمالاً خارجية، إلى جانب تعزيز التوعية بأهمية توفير المياه وفترات الراحة ومعدات الوقاية المناسبة للعاملين، وتشجيع التدريب الذاتي لدى الكيانات، بما يدعم توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وتأتي حملة "السلامة في الحر" ضمن جهود بلدية مدينة العين الرامية إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية خلال أشهر الصيف، بما يسهم في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وتعزيز سلامة العاملين في مختلف مواقع العمل بمدينة العين.